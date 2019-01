Una mala maniobra generó un espectacular vuelco y milagro en el puente de la Autopista

Fotos IMPACTO. Los ocupantes quedaron en shock por algunos minutos después del hecho.

Una mala maniobra de un conductor, obligó a un automovilista a frenar tratando de evitar una posible colisión, pero debido a la alta velocidad terminó mordiendo la banquina y pasó por encima del guardarrail volcando en la bajada del puente de la autopista Santiago-La Banda.

Que los ocupantes del un automóvil Renault Kwid color gris hayan resultado ilesos, fue un verdadero milagro. Los dos hombres fueron asistidos por efectivos de la Seccional 12 pero no fue necesaria su asistencia médica.

Fuentes policiales informaron que el accidente se registró anoche en el carril Santiago-La Banda de la Autopista.

Según relataron testigos, tres automóviles se conducían por sus respectivos carriles y mientras atravesaban el puente que pasa sobre la ruta 51, uno de ellos habría realizado una brusca maniobra que obligó al conductor del carril del medio a frenar y correrse unos metros de su curso, por lo que el que viajaba al mando del Renault Kwid frenó y viró hacia la banquina.

Por la velocidad a la que circulaban, al morder la banquina el conductor perdió el control y terminó atravesando el guardarrail, volcando hacia el talud en la zona de descenso, hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Por fortuna, los ocupantes del rodado sólo sufrieron algunos golpes, pero ninguno de consideración y el auto apenas presentaba algunos daños.

Circunstanciales transeúntes fueron los primeros en auxiliarlos hasta la llegada de los efectivos de la Comisaría 12.

Por el hecho no se labraron actas de infracción, ya que no hubo impacto con otro vehículo y no hubo lesionados.

De todas formas, los ocupantes del rodado sí quedaron en shock por algunos minutos tras el accidente.