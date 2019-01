Bossi: "Mi show es una gran misa llena de experiencia"

30/01/2019 -

A los 44 años, Martín Bossi se convirtió en la figura que hace más tiempo permanece en la calle Corrientes -9 años y 1,5 millón de espectadores en el Astral- con su "Martín Bossi Máster Show", que este año político incorpora un homenaje al inolvidable Tato Bores y en el epílogo al cuartetero Rodrigo.

Hace rato que Bossi deja la sensación de que tiene todo lo necesario para subir un par de escalones más en su carrera, y en una entrevista con Télam reflexionó sobre su futuro.

¿Sos el mismo arriba y abajo del escenario?

El contraste de lo que hago en el escenario conmigo es importante. Soy como vos. Por ahí cualquiera que me mira subir al escenario dice "este pibe debe ser un loco", pero no, no es así.

¿Sos de los que se miran hacia adentro?

Cuando no actuaba era un loco de la guerra, porque al no tener un espacio en donde sacar lo que tenía adentro usaba la vida para eso. Ahora que lo puedo hacer soy de mirar mucho para adentro, adónde quiero ir... Empiezan a pasarme cosas mucho más humanas. Con respecto a la actuación soy un animal, al nivel de que para estar acá le metí mucho amor, estudio, noches de no dormir... Posta, como si fuesen tres carreras de medicina.

La gente aprecia mucho la velocidad de tus cambios externos, pero a veces no reflexiona en lo interno...

Y ahora se me va a presentar nuevo desafío porque voy a hacer, con Adrián Suar, una serie para Fox. Adrián me dijo: "Ahora no hay máscaras, sos vos, y a vos te van a pasar cosas, a vos te va a llegar una mujer, y así...". Esta va a ser una composición mucho más seria.

¿Se viene la gira más larga?

A partir de septiembre me instalo cinco meses afuera, un mes y medio en España, primero veinte días la Gran Vía, en Barcelona y un festival de humor en Mallorca. Sigo con Sevilla, La Coruña, Galicia, y después viene Nueva York, Miami y México.

Creo que es momento de sentirme incómodo una vez más. Un actor no puede estar demasiado tiempo cómodo.

En este año tan político se despidieron Olmedo, Portales y Porcel, y entró Tato Bores...

A mi edad ya estoy en condiciones de hacerlo. Tengo un gran autor que es Emilio Tamer, que además de dirigir el espectáculo es un escritor impresionante. El monólogo arranca con que Tato regresa a Corrientes y Florida y empieza a ver qué ocurrió en todo este tiempo

¿Lo veías cuando eras chico?

Sí, lo veía a mi papá y mis abuelos que se reían mucho. Yo no entendía demasiado.

¿Qué es lo más importante para un showman?

Para mí lo interesante es que estoy sobre el escenario comunicándome con la gente, a la que le gusta poder ver a Rodrigo en un ring, a Freddy Mercury, a Bob Marley... Mi show es una gran misa llena de experiencias.