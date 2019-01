Burlando le pidió a Darthés que no baje los brazos

31/01/2019 -

Tras muchas idas y vueltas, y después de que el actor Juan Darthés decidiera exiliarse a Brasil como respuesta a una denuncia por violación, ocurrida hace 10 años, e interpuesta por Thelma Fardín, la actriz de "Patito Feo" que en aquel entonces tenía 16 años, el mediático abogado, Fernando Burlando decidió hacerse cargo de su defensa.

Y mientras la causa avanza, y el actor tiene previsto comparecer ante la Justicia argentina en febrero para estar presente en la audiencia con Ana Coacci, otra actriz que lo denunció por abuso sexual, Burlando admitió que su defendido está atravesando una situación de crisis y desgano.

"Está desganado de vivir, su vida hoy es una crisis, su familia es una revolución y su estado de ánimo tiene picos ascendentes y descendentes muy profundos. Toda esta situación de exilio lo ha desequilibrado", explicó Burlando durante una entrevista con el programa radial "Por si las moscas".

Y confesó: "He puesto mi pecho y mi espalda por Juan y no admitiría que él no haga lo mismo. Le dije ‘¿querés que te defienda? Entonces empezá a defenderte vos y no bajes los brazos’. Fue un mensaje para levantarle el ánimo, no para otra cosa".

Por otra parte, se refirió a la manera en la que está trabajando para sacar a la luz la verdad de lo que pasó entre Juan Darthés y Thelma Fardín en la gira que compartieron por Nicaragua, junto al elenco de la serie "Patito Feo".

"Desde el día que Juan cayó en este último problema (la denuncia por violación), me parece que logré torcer el pensamiento de mucha gente, y lo hice desde el análisis, el respeto y la prudencia. Yo diría que tengamos la prudencia de no emitir opiniones hasta que no se expida la Justicia. Hoy por hoy, las encuestas dan a la situación como que no es tal como la relató Thelma, sino que hay otra verdad", remarcó.

Y sumó: "La Justicia es importantísima, pero la que generó el destierro y el exilio de Juan Darthés fue la opinión pública. El destierro es peor que estar muerto y aparte no tiene ningún tipo de perspectiva laboral. Parecería que todas las calamidades del mundo artístico solo fueron de Juan Darthés".

Fernando Burlando también consideró que fue una mala decisión del actor iniciar un juicio contra Calu Rivero, la otra actriz que reveló públicamente que había abandonado la telenovela "Dulce amor", en el 2012, porque se sentía acosada a raíz de los "excesos" del actor durante las grabaciones de las escenas.

Al respecto, aseguró que lo que pasó con la actriz no fue culpa de su cliente, sino de quienes realizaron la novela: "A ella le analizaron las escenas donde dice que se ponía incómoda, si ella habló con el productor y él siguió, el que está vejando a la mujer es el productor no el actor", sentenció Burlando.