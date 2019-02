Grave acusación de Barby Franco contra el colectivo Actrices Argentinas

Fotos La novia de Fernando Burlando dijo que ella le cree a Juan Darthés

16/02/2019 -

Barby Franco hizo polémicas declaraciones en torno al delicado tema que tiene como protagonistas a Thelma Fardín y Juan Darthés. La modelo lanzó una fuerte crítica contra el colectivo Actrices Argentinas. Cuando le preguntaron si creía en Darthés, afirmó: "Sí, hoy sí. Porque obviamente lo vivo al lado de él y porque escucho".

‘En un momento creí en el video, después lo fui desmenuzando y dije que hay algo que me hacía ruido: como lo dijo, la habitación del video... Después fui viviendo todo lo que fue pasando y hoy le creo a Darthés’, remarcó Barby.

Luego apuntó de manera directa contra el movimiento de actrices que buscan visibilizar este tipo de casos y manfiestó: "Ella contó lo que pasó pero para mí el colectivo la está usando", dijo sobre Actrices Argentinas.

"El testimonio para mí es cierto, pero no sé si llegó a ser violación", agregó sobre cuál sería el interés del colectivo en un caso de esta naturaleza, sentenció: "Para mí para llegar a algo a lo que quieren llegar ellas, no sé qué. Pero me huele a algo raro. Es lo que pienso yo. Es más fui y le dije a Burlando ‘¿no te parece raro?’ Es lo que leo de afuera".