Cinthia Fernández sobre Wanda Nara: "No sabía ni caminar con tacos"

22/02/2019 -

Wanda Nara continúa siendo noticia. En "Los Ángeles de la Mañana" hablaron sobre la mediática y Cinthia Fernández no tuvo piedad: "Hay chicas del medio que tienen mucho que perder y otras que no tienen nada. Wanda no sabía ni caminar con tacos, no tenía una carrera. Evangelina (Anderson) tenía una carrera y le creo que se fue por amor. Y Eliana Guercio tampoco tenía una carrera o mucho futuro. ¿Qué tenía para perder?".

Y Yanina Latorre le consultó: "¿A Wanda no le creés el amor, cuando se va por primera vez con Maxi López y después con Mauro Icardi?". Y Cinthia dijo: "No. Pero yo creo que ella es muy inteligente. Yo aplaudo lo que logró, con lo poco que tenía".