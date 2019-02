Solo, herido y perdido en la montaña

22/02/2019 -

El concepto del videoclip de "Salvarme ahora", un hombre solo, herido y perdido en el medio de la montaña, ¿es una metáfora de tu propia vida o fruto de una inspiración en lo que vas reflejando en la canción?

Es una mezcla de las dos, pero a mí me gusta lo que mencionas: es un reflejo un poco de la canción. Cuando se me ocurrió la idea del video me gustaba creer que con muy pocos elemento podía resaltar esta idea del deseo del rescate. A veces, hay cosas que nos suceden y de las cuales no podemos salir no porque no queremos sino porque no podemos. Muchas veces estamos incapacitados para poder tomar ciertas decisiones porque tenemos en juego muchas fibras íntimas o cosas guardadas que no sabemos en dónde están guardadas hasta que nos afectan. Entonces, la canción viene a revelar esos deseos de que nos rescaten de esas situaciones en las que nos encontramos y de la que queremos salir claramente y que eso devenga otras historias nuevas. El video no es tanto metafórico mío, pero sí subraya la canción.

La estética del videoclip remite a "Náufrago" de Tom Hanks o a "El Renacido", de Leonardo Di Caprio.

Te confieso que se fue dando de manera más casual. Yo me lo imaginé como alguien que, después de un accidente, perdió su norte, está perdido en medio de la precordillera, está a punto de quedarse sin agua y sin comida y demás. Encuentra el río primero, como primer fuente de vida. Está esperando que lo puedan rescatar y no puede salir a caminar o a correr. Entonces, decide utilizar unas piedras para hacer señales sabiendo que está en una ruta aérea. Es medio atemporal porque no sabemos si es moderno o no. Más bien, es una buena analogía con "El Renacido", la película de Di Caprio. Hay un montón de referencias que podemos tomar, pero yo me quedo con esta idea de alguien desolado, que solo espera tener la oportunidad de una segunda posibilidad.