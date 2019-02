Un Carabajal hace bailar a toda Alemania al ritmo del metal

25/02/2019 -

"Un Carabajal en el metal", afirma con orgullo Diego Martín Carabajal, un santiagueño radicado en Heidenheim, ciudad ubicada al sur de Alemania en dónde lidera Need2destroy, una banda que abreva del New Metal, el Thrash Metal, el Hardcore.

Nacido en Santiago, y desde los dos meses de vida sus padres se instalaron en el Mishqui Mayu, barrio al que atesora y nombra antes de cada presentación que hace en las interminables giras por Alemania con la banda multicultural conformada por un guitarrista de Serbia, un bajista alemán-dinamarqués, el baterista alemán "y yo del barrio Mishqui Mayu, Grupo 1, La Banda, Santiago del Estero", remarcó Diego a EL LIBERAL.

La particularidad de este grupo es que su repertorio está integrado por "canciones poéticas, llena de sarcasmo, ironía y crítica que son interpretadas con gran potencia".

Desde hace ocho años que Carabajal vive en Heidenheim, a la que llegó en busca de mejores horizontes laborales. "Se ha dado la oportunidad cuando estaba en Santiago porque conocía a muchos alemanes. Mi objetivo era venir a trabajar. Además, en ese entonces estaba en pareja con una chica de Alemania’, evocó Diego a EL LIBERAL.

Nada fue fácil para Carabajal. Desde la barrera que impone el idioma hasta los ataques de pánicos que sufrió en los primeros dos años de estadía en Heidenheim lo pusieron a prueba en esta travesía que iniciaba fuera de su tierra natal.

"Los primeros tres meses estuve en la casa de quien era mi novia. Después, los dos primeros años han sido muy difíciles. He pasado por una situación de ataque de pánico, de melancolía permanente. Todo esto me impedía desarrollarme hasta que, tratamiento de por medio, logré superar esta barrera y hoy me encuentro muy bien desarrollando una actividad que jamás había pensado: cantar en español para una banda alemana del metal", indicó.

En Santiago, Carabajal había incursionado en el teatro. La música era más bien una influencia que le llegó de su madre, Julia Juárez, amante de la música, de los distintos géneros musicales. "Desde guaracha hasta folclore, rock y música clásica escuchaba en mi casa. Yo estaba más inclinado hacia el teatro que a la música", puntualizó.

Todo ese bagaje le sirvió para desarrollarse en plenitud en el conjunto alemán que lidera. Ese variopinto gusto musical de su mamá le forjó el carácter y le permitió superar instancias dolorosas de su vida en el país que había adoptado para trabajar.

"Soy un aprendiz que día a día va formándose en esto que amo. Agradezco a mis amigos alemanes, vecinos metaleros que tengo, que hayan pensado en mí y que hayan elaborado todo para ayudarme. De esta manera, desde el 2012 que estoy con el grupo musical. La música, en este caso el metal, me permitió integrarme más en una sociedad que muchas veces discrimina la inmigrante. He superado una mala experiencia que tuve en ese sentido y hoy recorro toda Alemania cantando en español, superando ese choque cultural inicial y proyectándome ampliamente", consignó Carabajal.