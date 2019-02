Bersuit, la única banda argentina en el recital a favor de Maduro

25/02/2019 -

La Bersuit Vergarabat fue el único conjunto musical que prticipó en el "Hands off Venezuela", concierto que se realizó en puente Tienditas (Venezuela) en favor del regimen de Nicolas Maduro y en contrapartida al "Venezuela Aid Live", concretado ante un imponente marco de gente en Cúcuta y en donde tocaron más de 30 artistas para pedir que ingrese la ayuda humanitaria al país petrolero.

El grupo, que ahora está liderado por Daniel Suárez -se hizo famoso con Gustavo Cordera a la cabeza-, dialogó con un medio venezolano antes de subirse al escenario.

"Hemos venido desde el 2006, 2005 por primera vez, y nos hemos enamorado del pueblo, que nos ha brindado siempre lo mejor. ¿Cómo podíamos no estar acá cuando un pueblo está luchando por la paz, por la soberanía y diciéndole no a la usurpación y la guerra? ¿Cómo no vamos a venir a hacer un poco de música, alegría, y a devolver eso que tantas veces nos han dado?", se preguntó Suárez.

Y agregó: "Hay como una hermandad con el pueblo venezolano y el argentino desde hace mucho y ojalá se siga manteniendo".