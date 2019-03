Jorge Asis anunció en Twitter su renuncia a Animales Sueltos

Hoy 16:57 -

Este sábado y con una noticia que sorprendió a todos, Jorge Asís dejó de formar parte del ciclo Animales Sueltos que conduce Alejandro Fantino y que lo tenía como uno de los protagonistas principales con sus mano a mano del día jueves.

Sin mayores explicaciones, esta mañana escribió en Twitter: "De pronto deja de interesarme participar en las medianoches de jueves @animalesoficial Me voy. Sin desangrarme. Un pepino. No ampliaremos", visiblemente descontento y sin brindar motivos de su decisión.

El portal de noticias Teleshow dialogó con la producción del programa que contó las razones de esta medida: "Jorge se molestó porque a partir del próximo viernes se incorpora al programa Alfredo Casero, para hacer durante cuatro viernes el mano a mano de ese día con Alejandro. El segmento de Asís es lo jueves, por lo tanto nada modifica la mecánica del programa, es sumar otra voz al ciclo", aclararon.

"Se enojó y decidió irse, renunció ayer y decidimos aceptarle la renuncia. La verdad es que estamos todos muy sorprendidos por la situación. Alejandro lo quiere mucho a Jorge y siempre le dio un lugar destacado dentro del programa y por eso le llamó tanto la atención esta decisión, pero no vamos a presionar a nadie que no quiera quedarse", finalizó un productor destacado de Jotax.

Cabe mencionar que Alfredo Casero se suma al programa para dar su mirada sobre la realidad y según dicen en la producción, Asís, quien durante tres años fue una de las principales figuras del programa comandado por Fantino, sintió "amenazado su lugar".

El mencionado portal, pudo acceder al mensaje de WhatsApp con el que Asis comunicó su inconformidad y los motivos de su alejamiento del programa: "La comparación con Casero es inevitable. Me bajan el precio. Me devalúan. Pero compensan. Espero que lo hayan hecho a propósito. No por distraídos ni nabos. De pronto me siento incómodo. Y yo no estoy incómodo en ninguna parte", habrían sido las palabras con las que marcó su fin de ciclo en Animales Sueltos.

De esta forma, el ciclo pierde a su segundo miembro en menos de 14 días si se tiene en cuenta la licencia que se tomó Daniel Santoro para resolver los temas judiciales que ya son de público conocimiento.