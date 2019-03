El "beso" de un tiburón a un buzo es furor en Instagram

Hoy 09:05 -

El fotógrafo Steve Woods capturó un momento en el que científico marino Kevin Schmidt estaba liderando una expedición, en la costa de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y de repente un tiburón se acercó hasta él para darle un "beso", o al menos es lo que parece en la imagen.

Según el submarinista, estuvieron rodeados durante una hora de cuatro tiburones azules y tres tiburones makos. "Los tiburones, en general, han sido retratados de manera muy negativa, lo cual no refleja su verdadero comportamiento".

El fotógrafo también está de acuerdo con lo que dice el buceador, según ha señalado en su cuenta de Instagram. "No hay nada de agresión, tienes que entender lo que está haciendo el tiburón y mantenerte tranquilo... Si lo haces, a lo mejor tienes la suerte de recibir un pequeño beso".

"Los tiburones son muy inquisitivos", continúa explicando Steve Woods. "Necesitan tocar y sentir con su boca". La teoría la recibimos a gusto, pero eso sí, no sabemos si al recibir un beso de un tiburón podríamos mantener la calma.

El fotógrafo Steve Woods capturó un momento en el que científico marino Kevin Schmidt estaba liderando una expedición, en la costa de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y de repente un tiburón se acercó hasta él para darle un "beso", o al menos es lo que parece en la imagen.



Según el submarinista, estuvieron rodeados durante una hora de cuatro tiburones azules y tres tiburones makos. "Los tiburones, en general, han sido retratados de manera muy negativa, lo cual no refleja su verdadero comportamiento".



El fotógrafo también está de acuerdo con lo que dice el buceador, según ha señalado en su cuenta de Instagram. "No hay nada de agresión, tienes que entender lo que está haciendo el tiburón y mantenerte tranquilo... Si lo haces, a lo mejor tienes la suerte de recibir un pequeño beso".



"Los tiburones son muy inquisitivos", continúa explicando Steve Woods. "Necesitan tocar y sentir con su boca". La teoría la recibimos a gusto, pero eso sí, no sabemos si al recibir un beso de un tiburón podríamos mantener la calma.