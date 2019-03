Los femicidios y el aborto según Diego Torres

26/03/2019 - Sos un habitual colaborador de HeForShe, el movimiento mundial de solidaridad de las Naciones Unidas por la igualdad de género. ¿Hay conciencia en el mundo sobre este tema?



Yo creo que hay mucho más conciencia ahora que antes. Por eso abracé esta causa como hombre, porque me parece muy importante como hombre poder ayudar a la mujer en este proceso. Sufrimos de violencia de género en toda la región, desde México, Colombia, la Argentina y ahora en España es terrible lo que sucede. Me parece que hay que estar atento para que cada vez la mujer tenga menos espacio donde ser agredida. Hay que cuidarla y respetarla, no solamente acompañarla en su igualdad de derecho sino protegerla y cuidar su vida. Así que, siempre que puedo colaborar con estas causas lo hago.



¿De qué sociedad nos habla la cantidad de femicidios que se han registrado últimamente no solo en la Argentina sino en gran parte del mundo?



Es una sociedad muy compleja la que estamos viviendo. Es como dice el tango ‘el mundo fue y será una porquería ya lo sé en el 506 y en el 2000 también...’ (‘Cambalache’, de Enrique Santos Discépolo). Hoy, a través de los medios, tenemos la posibilidad de estar más atentos, a través de las leyes poder cuidar, a través de la Justicia poder proteger. Eso es lo que se busca para que cada vez haya menos espacios de violencia para la mujer. El asunto después es cómo legislar todo esto para que la mujer pueda estar protegida también en el aspecto legal.



¿Qué expectativas tienes en virtud de que este año podría llegar a tratarse la ley del aborto en la Argentina?



Ojalá. Como lo he manifestado antes, me parece que es una ley necesaria porque desgraciadamente la mujer pasa por este tipo de situaciones que son muy difíciles, muy dolorosas. Nos encontramos con casos muy complicados de chicas muy jovencitas que han sido abusadas. Creo que es una decisión también personal de la mujer más allá de que uno esté de acuerdo o no. Uno, lógicamente, no es pro aborto porque uno ama la vida y tener hijos es una situación maravillosa, pero también hay que respetar la decisión de cada mujer que a su vida decida tenerlo o no tenerlo y darle las posibilidades de hacerlo en condiciones de salud como se debe. Me parece que eso sería bueno para la mujer para que no lo tenga, ya que es una situación complicada, que vivir en una situación de alerta médica.