Santiago Bal anunció su retiro de los escenarios

Hoy 21:31 -

“El domingo, en el dueto que hacemos en el final, lo vi muy cansado a Santiago. Es más, le apretaba la mano como para que reaccionara y que estuviese como siempre, vivaz y con ritmo, y él me dijo ‘¿Qué me pasó que me apretabas la mano?’. Y yo le contesté ‘Te vi como perdido’.

Y entonces me dice ‘Es que no me da el cuerpo, Carmen, hice un esfuerzo sobrehumano’”. Con esas palabras, Carmen Barbieri explicó lo que fue el comienzo de la hoy despedida oficial de los escenarios de Santiago Bal, con quien compartió “Nuevamente juntos”, la revista que fue un éxito durante el verano en Mar del Plata, y que ahora se está presentando en Buenos Aires.

En el programa “Los Ángeles de la Mañana”, Carmen siguió su relato: “Le dije: ‘¿Santiago, estás bien?’; ‘Muy dolorido, me duele todo el cuerpo’, me contestó”. Y comentó que la charla siguió en el auto, adonde Santiago le confesó que quería retirarse.

“Al tener un EPOC como él tiene, el cuerpo le pasó factura, no se oxigena bien, y no reacciona su cuerpo como el de todos nosotros”, explicó la capocómica. El propio Santiago Bal explicó los motivos de su inesperado retiro. “Siento que estoy en mi mejor momento para tomar esta decisión. Me despido con el espectáculo que siempre soñé, con este género (la revista) que tantas satisfacciones supo darme a lo largo de mi vida, y luego de haber tenido el enorme placer y honor de ser dirigido por mi hijo. Siento además que le paso la posta a los mejores: Carmen y Federico”, dijo el actor de 83 años.

El día del retiro voluntario del ex de Carmen Barbieri será el 28 de abril. A partir de mayo, “Nuevamente juntos” iniciará una gira nacional con un espectáculo totalmente renovado, ya sin Santiago sobre el escenario pero “con todo su legado y espíritu que harán que la revista siga viva por muchos años más”, según anunciaron desde la producción del espectáculo.

Al respecto, Carmen adelantó: “No se va a reemplazar a Santiago, porque estamos dando vuelta al espectáculo, sin cambiar ni la música ni la esencia. Se va a hablar de lo mismo, pero sin Santiago, aunque él dijo ‘yo voy a intentar venir todos los días y sentarme en el palco y decir mi parte con un micrófono’”.

El miércoles por la noche Bal anunció al elenco su retiro con una charla muy emotiva adonde les agradeció el tiempo que compartieron. Por otra parte, pronto se estrenará la película que Santiago Bal comparte con su hijo.