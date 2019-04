Néstor Garnica competirá en los premios Gardel

18/04/2019 -

Néstor Garnica fue nominado en el rubro Mejor Álbum Artista Masculino de Folclore, por su disco “Coplas del Violinero”, para los premios Gardel 2019, cuya gala se realizará en Mendoza, el próximo 14 de mayo. Esta es la segunda vez que el músico santiagueño aspira a este galardón.

El año pasado, en el mismo segmento, estuvo con “Lunita del Violinero”. Ahora, Garnica tendrá como contendientes a Facundo Saravia (“A fin de cuentas”), Abi González (“Violeta Azul”), Jorge Rojas (“Mi cantar”) y Enrique Llopis (“Canto a Rosario”).“Es un reconocimiento no solo a Néstor Garnica sino al equipo de Néstor Garnica”, destacó el artista en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

¿Qué significa para vos esta nominación a los Gardel por tu disco “Coplas del Violinero”?

Estas cosas no te pasan por el costado. Es un disco que lo hemos ido gestando con mucho tiempo y hemos apuntado arriba. Hemos tratado de que este disco trate de superarlo a los otros. Eso no es tan fácil como decirlo, depende del tiempo, de todas las canciones que uno va teniendo y lo que va proponiendo por sobre todo, pero tengo una felicidad enorme.

¿Cuánto valoras que esta nominación salga de la evaluación de un jurado integrado, mayoritariamente, por músicos?

Y nada, el compromiso es de ellos ahora. Hay que ver porque muchos que son los votantes ni siquiera saben en dónde se están metiendo. Simplemente, los ponen a escuchar y a partir de ahí empiezan a decidir. Es tan diferente y tan relativo el criterio que puede llegar a tener cada músico sobre cada cosa y sobre todo los rubros que tienen que votar. Lo mío está encasillado en lo que es instrumental. Estás nominado junto con Jorge Rojas, Enrique Llopis, Facundo Saravia y Abi González.

¿Cómo lo ves? ¿Qué expectativas tienes?

La diferencia que hay entre ellos es que ninguno de ellos toca el violín (se ríe). O sea, la gran diferencia es que yo canto y compongo y seguramente alguno de ellos debe hacer eso, pero no tocan el violín y tampoco menos lo van a tocar como lo toco yo (lanza una carcajada). Como cantores yo no voy a juzgar eso. Eso es tan particular y tan personal que hay gente que le gusta Saravia, hay gente que le gusta Garnica y hay gente que le gusta Rojas. Punto a favor de Néstor Garnica es que no son lo músico que soy yo ni lo violinista que soy.

¿En qué momento de tu vida artística y personal te encuentra esta nominación?

En un momento muy lindo porque, primero y principal, estamos presentando el disco; segundo, estamos andando en muchas provincias; y tercero, es un momento muy lindo de mi carrera por el solo hecho de poder estar andando de la manera en que estoy andando. Es un premio al camino y a los años que uno lleva en esto. Mientras tanto, nosotros seguimos componiendo. Hablo de nosotros porque a este disco no lo hice solo sino con músicos. Si bien la idea general y el 80 % de los temas son míos, solo no se puede. De alguna manera, esta nominación no es un reconocimiento solo a Néstor Garnica sino al equipo de Néstor Garnica.l