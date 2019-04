Greg Barnett, actor que interpretó a Jesús: “El mensaje de Jesús sobre amor y entendimiento y convertirse en uno era increíble”

18/04/2019 -

Greg Barnett, actor quien encarna a Jesús en la miniserie “Yo conocí a Jesús”, que se emitirá desde este jueves 18 hasta el domingo 21 por History Channel, en una conferencia de prensa, a la que tuvo acceso EL LIBERAL, habló acerca de la importancia de haber interpretado a Jesucristo.

¿Cómo fue hacer de Jesús y cómo te acercaste al personaje?

Fue un desafío tremendo y una tarea increíble tener que representar a una figura tan icónico en toda nuestra historia y creo que es probablemente la persona más famosa en la mayoría de nuestras vidas. Así que obviamente fue un desafío increíble pero también sentí que era muy importante encontrar la humanidad de Jesús. Así que cuando me acerqué hacia él desde el lado de actor fue muy importante para mí encontrar su parte humana y las luchas que tuvo como humano. Especialmente los desafíos que le implicó haber sido el hijo de Dios y cómo él llevó adelante eso y supo de su importancia en el mundo. Ser Jesús es una gran responsabilidad, que no se puede tomar a la ligera. Pero es un desafío maravilloso, acercarse a él como actor.

¿Cómo te preparaste vos como ser humano y como actor para hacer este papel?

Creo que fue muy importante para mí, una vez estando en el set grabando, haber podido quitarme un poquito de mis hombros la enormidad de este personaje. Obviamente eso es algo imposible de hacer porque estamos hablando de Jesús y todos nosotros tenemos alguna relación con él de alguna manera, sea la que sea. Tuve la fortuna de haber trabajado con increíbles directores y actores e intelectuales que me ayudaron a estudiar la historia para poder reencarnarlo de la manera más precisa. Pero lo que era importante para mí era acercarme desde sus bases, encontrar cuál era la relación con su madre, con sus hermanos, sus discípulos, sus amigos. Una vez que encontrar esos roles, podría meterme de lleno y ahondar en las luchas que tuvo a medida que se fue convirtiendo en un mesías y líder de los hombres, el hijo de Dios. Un personaje como este, que todo conocemos, una figura histórica que todos conocemos o de la cual todos tenemos una opinión, era importante para mí acercarme de mi punto de vista y que eso les diera sentido a otras personas también.

Tuviste la oportunidad de revivir la vida de Jesús desde la perspectiva de ocho personas que lo conocieron más. Quisiera saber cómo cambió eso tu percepción sobre Jesús después de esta experiencia y cuál fue el momento más importante al personificar a Jesús y que será inolvidable para vos como actor y como ser humano.

Para mí toda la experiencia me impactó. El mensaje de Jesús sobre amor y entendimiento y convertirse en uno era increíble. Así que fue increíble para mí aprender más de él. Pero creo que el mensaje es lo que más resuena en todos nosotros. Especialmente en los días de hoy pienso que es importante que todos lo recordemos y tratar de vivir nuestras vidas de esa manera. Pero creo que el momento más importante para mí fue la crucifixión. Fue mental y físicamente agotador, fue un desafío increíble. Ser crucificado es seguro algo muy doloroso, y yo ni siquiera lo hice de la manera adecuada. Pero creo que toda la experiencia de eso, la puesta que tuvimos alrededor de toda esa escena, estaba mirando sobre las montañas Atlas cuando estaba arriba en la cruz, cubierta de nieve y era la puesta del sol y era hermoso. Fue una experiencia de una vez en la vida, que realmente me emocionó, me conmovió y que se quedará conmigo para siempre. Pero también creo que encarnar a Jesús, aprender más sobre él, conocerlo más en esta profundidad es algo que también se va a quedar conmigo para siempre. Aprendí lecciones de vida con él. Fue uno de los trabajos que realmente fue un privilegio hacer.

¿Cómo fue tener que interpretar a una de las personas más famosas en la historia?

Obviamente es una gran responsabilidad. Todos tienen esta relación con Jesús, cualquiera sea o como sea. Él es la persona más famosa en nuestra historia. Así que la responsabilidad es enorme. Si lo miraba como un todo era abrumador, así que tuve que acercarme desde una manera en la que me acercaría a cualquier rol, descubrirlo y redescubrirlo, descubrir cuáles eran sus luchas y obviamente su lucha como humano y por ser el hijo de Dios. Eso fue algo que lo afectó todos los días. Pero también como ser un hijo para María. El tenía madre, hermanas, discípulos y amigos que amaba y por los que sentía. Entonces para mí se trató de encontrar la humanidad en él. Pero sí, es un desafío enorme y emocionante. Un personaje emocionante para un actor.

¿Por qué creés que la gente necesita seguir escuchando la historia de Jesús?

Por que es fundamental su mensaje sobre el amor y compasión, de cuidado, de mirar al otro, de aceptación, de perdón. Eso creo que es algo de lo que todos podemos aprender y que nos permite crecer día a día. Como seres humanos es complejo, la vida no siempre va hacia delante de manera recta y necesitamos una variedad de personas y de entornos diferentes; pero creo que fundamentalmente su mensaje de amor por el vecino y ser bueno con el otro es algo que es tan relevante hoy en dia para todos nosotros recordar que somos todos parte de la raza humana. Y su mensaje era que todos somos uno. Que todos tenemos diferencias pero que debíamos celebrarlas.