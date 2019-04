Rami Malek da un gran salto en su vida

29/04/2019 - 21:42 Pura Vida

El actor Rami Malek se despidió el domingo de “Mr. Robot”, la serie que catapultó su carrera, agradecido de haber encarnado al “hacker’ esquizofrénico Elliot Alderson, personaje con el que captó a los productores de “Bohemian Rhapsody” y al que ahora dice adiós para ser el “malo de James Bond” en la nueva entrega de la saga de espías.“Voy a intentar acabar con (el actor que interpreta a Bond), Daniel Craig, ¿qué está pasando con mi vida? Esto es de locos, amigos, esto es fantástico”, exclamó con efusividad el ganador del Oscar por su interpretación del cantante Freddie Mercury durante una charla del Festival de Cine de Tribeca, que llenó Nueva York de estrellas.Malek protagonizó el evento “Despedida a Mr. Robot” junto a los actores Christian Slater y Carly Chaikin, y el director y guionista, Sam Esmil, que recibió una lluvia de elogios por crear una “historia inusual, sobre un ser humano inusual que hace cosas extraordinarias e inusuales”, en referencia al pirata informático que lucha contra una de las grandes corporaciones de EE.UU.“Este ‘show’ me puso en un lugar donde la gente pudo ver lo que era capaz de hacer”, explicó el actor de origen egipcio, para quien esta “revolucionaria” serie le ofreció una “plataforma para jugar con las emociones” y avanzar: “Nunca habría tenido las oportunidades que tuve sin ella, así es como me encontraron los productores de ‘Bohemian Rhapsody’”.“Si no hubiera existido la serie no lo hubiera logrado, y aún no entiendo cómo (los productores) pudieron pensar que podía ser Freddie Mercury sacándome de aquí (de ‘Mr. Robot’)”, confesó entre risas, ya que su personaje es un joven antisocial acuciado por varios problemas mentales, como la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad.