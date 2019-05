Volver homenajea a Norma Aleandro

07/05/2019 - 21:05 Pura Vida

En el mes de su cumpleaños, Canal Volver homenajeará a la reconocida actriz, Norma Aleandro, en el ciclo Platea Volver. Todos los jueves a las 22, la señal presentará sus mejores películas . Serán parte del especial: “Anita”, dirigida por Marcos Carnevale (2009), “Música en espera” con dirección de Hernán Goldfrid (2009) y “El hijo de la novia”, de Juan José Campanella (2001).

El jueves 9, a las 22, será el turno de “Anita”, con Aleandro acompañada por Luis Luque, Leonor Manso, Peto Menahem y la participación especial de Alejandra Manzo.

Cuenta la historia de Anita, una joven con Síndrome de Down que, el día del atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994, aturdida por la gran explosión, se pierde en la gran ciudad. Anita es una mujerniña. Tiene casi 35 años y vive con su madre Dora en pleno barrio del Once. Dora es su conexión con el mundo. Anita vive ligada a Dora, y Dora a su hija. Cuando el 18 de julio se produce el atentado a la mutual AMIA, su vida cambia para siempre. Anita no entiende qué ha pasado, sólo recuerda que su madre salió a hacer un trámite y, de pronto, la tierra empezó a temblar. Asustada por el ruido, decide salir de su casa y se pierde en la gran ciudad para comenzar una larga odisea.