A Dolores Fonzi le diagnosticaron cáncer y se sometió a una mastectomía

10/05/2019 - 22:49 Pura Vida

A través de sus redes sociales, Dolores Fonzi reveló que le detectaron cáncer de mama el pasado 8 de abril y que tuvo que someterse a una mastectomía. Afortunadamente, los médicos la declararon curada.

Así se lo contó a sus más de 250 mil seguidores:

El 8 de Abril me diagnosticaron Cáncer de Mama. El 8 de Mayo después de someterme a una mastectomía me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable.