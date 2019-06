Thelma Fardin hizo un desnudo completo y subió la foto a Instagram

14/06/2019 - 22:14 Pura Vida

A principios de junio Thelma Fardin se atrevió a compartir una sensual foto en ropa interior para hablar de sus placeres y lugares de refugio. “Cuando las primaveras pasan recibo mi refugio es mi casa; para escribir, para ponerme la malla y bailar, para leer y leer. A cara lavada y sin filtro. ¿Vos dónde te refugias?”, preguntó la ex “Patito Feo”.

Ahora, la actriz posteó una en la que posa desnuda, y la acompañó de un poema de Alejandra Pizarnik: “Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres. De aquellas que hicieron de la vida, este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero”, escribió en su cuenta de Instagram, cosechando alrededor de 100.000 likes.

A pesar de recibir críticas en las redes, la mayoría de los mensajes fueron de apoyo y celebrando la actitud y el poema elegido para la publicación.

Hace unos días, Thelma también compartió un video en el que muestra cómo fue todo el proceso que atravesó viajando hacia Nicaragua para denunciar ante la Justicia a Juan Darthés por violación, algo que hizo público en el mes de diciembre de 2018.l