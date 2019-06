Periodistas, políticos y artistas despidieron Héctor Ricardo García

29/06/2019 - 20:28 Pura Vida

Desde Miguel Ángel Pichetto y Daniel Scioli hasta Jorge Rial y Nancy Pazos, expresaron sorpresa y dolor por el fallecimiento de García y elogiaron su creatividad. “Estamos conmovidos. García fue y es el número uno del periodismo. Tuvo una visión única. Un revolucionario y un adelantado. Marcó a muchos periodistas y generó en los demás medios una alta competencia. Lo que hizo García fue impresionante”, dijo Hugo Ferrer, director del Grupo Crónica, en diálogo con el canal creado por García.

Marcelo Tinelli: “Qué tristeza. Se va un gran tipo y un maestro. Recuerdo mis primeros pasos en el diario Crónica, como cronista. Adiós “Gallego” querido”.

Luis Ventura: “Murió Héctor Ricardo García, mi maestro, mi patrón y el que me enseñó esta profesión. Lo lloro y me duele su partida. No te voy a olvidar nunca “Gallego””.

“Cacho” Fontana: “Es un acontecimiento muy triste y un momento difícil. Es un periodista de notable personalidad y un hombre que trabajó permanentemente”.

Miguel Ángel Pichetto: “Falleció Héctor Ricardo García, fundador de Crónica. Mis condolencias a sus familiares y amigos”.

Jorge Rial: “Noooo. Uno de los maestros en este laburo. Inventó una manera de hacer periodismo. Una máquina de inventar títulos. Le puso el cuerpo a su vocación. Censurado, encarcelado pero nunca vencido”.

Nancy Pazos: “Murió Héctor Ricardo García. ¿Cómo concebir hoy el periodismo sin sus famosas placas rojas que hoy están de luto?