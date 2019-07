La fascinación de la periodista con Santiago del Estero

06/07/2019 - 20:59 Pura Vida

Tete está maravillada con nuestra provincia. “El crecimiento de Santiago del Estero es increíble. Cada vez que uno viene encuentra nuevas cosas que son pensadas para la gente. Eso hace que sea un destino importantísimo. Me encanta el Museo del Automóvil, el Autódromo y veo todo lo que sucede con la competencia internacional del MotoGP”, destacó en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

“Es un lugar muy importante. Es hermoso todo lo que vi. He salido a caminar, me he dado un baño termal y vi a la gente bailando en la plaza. Me parece como un signo de tanta vitalidad que uno ve por todos lados, y esto es muy agradable”, remarcó.

Además, Teté destacó la realización, en el interior de la Argentina, del Martín Fierro Federal. “Me parece que es interesante porque lo que se está premiando el trabajo de gente de todo el país. También me parece sumamente importante que se haga en distintos lugares de la Argentina porque, justamente, hay tanta cantidad de medios y de programas que tienen que tener su reconocimiento”.