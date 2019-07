Hoy Argentina bailará desde la Plaza Libertad

07/07/2019 - 21:14 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

La plaza Libertad se convertirá hoy, de 11 a 12, en un set televisivo a cielo abierto porque, desde el paseo mayor de la ciudad, “Argentina Baila”, el programa que se emite en ese horario por la Televisión Pública, transmitirá en directo la edición correspondiente a ese día. Estará conducido por la periodista chaqueña Maia Sasovsky quien, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló de su presente y también se refirió a su condición de ser la primera conductora mujer en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

Los artistas que cantarán, en vivo, desde la plaza Libertad son Los Carabajal, el Dúo Orellana Lucca, Las Sacha Guitarras Atamisqueñas, Salitral, además de las performances del Ballet Latinoamericano Santiago del Estero y las de varias academias de folclore de la provincia.

“Argentina Baila” es un nuevo espacio abierto a todas las expresiones artísticas del folclore de cada región del país con nuevas secciones. Con la dirección artística de Ricky Pashkus y la conducción de Maia Sasovsky y Diego Corán Oria.

Este programa cada mañana reúne la música y la danza, con la visita de los artistas más destacados de la música popular, presenta móviles en todo el país con la actualidad de artesanos y diseñadores y promueve el encuentro diario.

“Argentina Baila es un nombre que nació con el certamen de danza que vuelve a la TV Pública Argentina y de alguna manera creció para englobar a este programa histórico que todas las mañanas se emite por la televisión, en donde no solamente vienen los artistas a cantar sino que también intentamos mostrar un poco lo que tiene que ver con el paisaje cultural de cada uno de los pueblos y de las provincias que conforman el acervo cultural argentino. Por eso tiene diferentes segmentos en donde mostramos las secciones que tienen como ‘Un día como hoy’, por ejemplo para rememorar hechos importantes de la cultura; la moda de la mano de diseñadores de las provincias que utilizan elementos autóctonos o tintes del paisaje para hacer diseños hasta de alta costura. La idea del programa es replicar todo lo que tiene que ver con nuestro folclore”, explicó Maia Sasovsky.

Indudablemente tiene un sentido federal el programa...

Nuestra intención es reflejar todas las tonadas de las diferentes regiones del país, y una vez por semana tenemos la idea de buscar artistas nuevos que vienen por primera vez a la Capital Federal a hacer conocer también a su ciudad, su pueblo a través de sus voces. Por supuesto que también está el certamen de danza “Argentina baila“ que tiene el espacio para mostrar a los bailarines que vienen a competir y que comenzará el sábado 13 de julio por la TV Pública.

¿Cómo te hace sentir la responsabilidad de llevar adelante un programa que hace escuchar las voces de una Argentina profunda?

Me hace sentir orgullosa y de alguna manera también feliz de poder devolverle a nuestro folclore, a nuestra cultura, todo lo que me han dado a lo largo de estos años en los festivales (que le han tocado conducir). También iremos acompañando el desarrollo de los festivales que se estén realizando ahora y adelantando cómo se preparan los del verano. Me llena el corazón poder devolverles a los argentinos, a los artistas, todo lo que me dieron desde mi debut en Cosquín, en adelante, recorriendo los festivales.l