En la ciudad fue el comentario obligado

25/07/2019 - 06:38 Policiales

Este medio pudo saber que efectivamente, en el nosocomio añatuyense, trabaja una anestesióloga oriunda de la vecina provincia de Tucumán, y tras conocerse el artículo periodístico de EL LIBERAL todas las “miradas” apuntaron a dicha profesional.

Para muchos no sería “sorpresa” la novedad que saltó a la luz, aunque no ahondaron en detalles.

Varios trabajadores del hospital la reconocieron en la fotografía, aunque no precisaron si reconocen el lugar donde fueron tomadas.

Los directivos esperaban resolución de las autoridades sanitarias, y manifestaron desconocer el supuesto hecho, ya que no hubo ningún tipo de denuncia.

Para la Justicia, al no haberse publicado un nombre, no se pudo abrir un sumario para una investigación de oficio, aunque no se descartan novedades, sobre todo si algunos de los pacientes fueran de esta ciudad y se reconocen en las fotos difundidas.