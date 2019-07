Revelan cómo la droga se encarece hasta llegar a Santiago

26/07/2019 - 20:22 Policiales

En un informe realizado en base a causas que se encuentran bajo investigación, La Gaceta publicó los costos que demanda el narcotráfico en el noroeste argentino y cómo se encarece teniendo en cuenta los lugares a través de los cuales ingresan la cocaína y la marihuana; de dónde provienen esos cargamentos y adónde se dirigen; los mecanismos de traslados; y los valores en el mercado ilegal.

Según el portal tucumano, la calidad es un factor clave para variar los costos. En el caso especial de la cocaína se vincula con el grado de pureza e inclusive el lugar de origen de la sustancia. Por ejemplo, el kilo de cocaína boliviana, en la zona de la frontera, tiene un costo de U$S 3.300 ($ 143.220, con la cotización U$S 1 = $ 43,4, vigente al momento de la realización del informe). La peruana, de mejor calidad, cuesta U$S 2.700 ($ 117.180).

La Gaceta afirma que el kilo de cocaína se encarece según la localidad fronteriza donde el narco la termina adquiriendo. El valor más alto es ciudad jujeña de La Quiaca, donde llega a los U$S 3.500 ($ 151.900). En las localidades salteñas de Orán, el costo es de U$S 3.300 ($ 143.220) y en Tartagal asciende a U$S 2.600 ($ 108.500). La diferencia promedio de U$S 850 ($ 36.850) se debe, esencialmente, al rigor de los controles de las autoridades.

Las distancias y los controles son otros factores influyentes, por lo que es válido afirmar que el kilo de droga, en definitiva, se encarece por kilómetro de traslado. Sin embargo, no hay un valor uniforme.

En Orán (principal punto de origen de las últimas investigaciones) el valor de la cocaína es de U$S 3.300.

En San Pedro de Jujuy es de U$S 4.000 ($ 173.600), con un encarecimiento de U$S 4,2 ($ 182) por kilómetro.

En Salta capital es de U$S 4.600 ($ 199.640); es decir, U$S 4,7 por kilómetros ($ 204).

En San Miguel de Tucumán el precio es U$S 5.000 ($ 217.009): U$S 3,4 por kilómetro.

En San Fernando del Valle de Catamarca el valor es de U$S 6.500 ($282.100); o sea, U$S 4,3 por kilómetro ($147).

Se destaca también que en provincias como Santiago y Salta, las políticas públicas que incluyen acciones contra el narcomenudeo y el narcotráfico hacen que los precios de la cocaína sean los más elevados de la región.

Párrafo aparte merece la marihuana. El valor del kilo se cotiza a U$S 40 ($ 1.736) en Paraguay; y a medida que se acerca al NOA sufre incrementos astronómicos.

Santa Victoria del Este es la localidad salteña que limita con el vecino país. Por allí ingresa esa cantidad de droga y el valor del kilo cotiza a U$S 82 ($ 3.559). En Tartagal, que también está cerca de tierras paraguayas, el valor llega a los U$S 120 ($ 5.208); y en Orán, a U$S 250 ($ 10.850).

En Salta, San Salvador de Jujuy y en San Miguel de Tucumán llega a cotizarse a U$S 350 ($15.190), es decir casi nueve veces su valor original.

En Catamarca; U$S 440 ($ 19.020), unas once veces más.

Y en Santiago del Estero, U$S 420 ($18.228), poco más de 10 veces.