Julián Serrano renunció al Bailando y Sofi quedó sola

En medio de rumores de romance con Sofi Morandi, su compañera de baile, el youtuber, influencer y actor, Julián Serrano dio por finalizada su participación en el Súper Bailando, certamen en el que la pareja se coronó campeona el año pasado.

“Ha sido un placer”, escribió Julián y confirmó así su renuncia al Bailando 2019. El alejamiento está teñido no solo de rumores de romance, lo cual lo coloca a Serrano en un lugar muy incómodo ya que está de novio con la actriz Malena Narvay, sino que se habla también de roces cada vez más frecuentes en la pareja de baile, lo cual les impedía conectar en la pista con la misma fluidez del año pasado.

El jurado se los hizo notar a través de las devoluciones y tras el baile de “Grandes éxitos” tanto Serrano como Morandi blanquearon las internas.

“Pasamos mucho tiempo juntos, es como una convivencia, entonces la pareja puede tener sus roces”, indicó Serrano y Morandi reconoció: “No sé si yo soy muy intensa o él está en otro tiempo”.

“Yo la adoro, el tema es que tiene una intensidad que yo no manejo. Encima yo soy re colgado, peor no lo hago de mala onda, soy así”, agregó el youtuber.

Mientras tanto, en el programa “Los Ángeles de la Mañana”, ayer Yanina Latorre insistía con un affaire entre los jóvenes. “Se fueron a un boliche de Palermo, después de haber empezado a copetear en el canal (América, adonde conducen S.T.O), y en el final se terminaron de copetear. No se cuidaron y por eso lo contó Ángel (en Showmatch). Chapaban asquerosamente, lengüetazo y babosamente en la pista, copeteados. No lo manejaron y no venían teniendo sexo, pero había tensión sexual”, dijo Yanina.

Y agregó: “Hubo un histeriqueo, pero no terminó con un chape en la pista. Ángel no mintió, no es un rumor, hay imágenes. Estoy tratando de conseguirlas, pero me piden guita”.

Por su parte, Morandi negó tales escenas. “Yo no hice nada en ningún lugar público. No hubo nada con Juli, ni va a haber. No hubo nada con Julián. No me chapé a Julián. Si hay pruebas ¡que salgan las pruebas!”, señaló Sofi.

Y la novia de Julian, Malena Narvay también salió a bancarlos: “Lo del boliche no sé, yo esa noche dormí con él. Con Sofi tengo la mejor onda, salimos juntas varias veces. Dicen que fue cuando fueron a Monkeys en grupo, hace semanas, si hubiera pasado eso estaría lleno de fotos o comentarios en Twitter, era un boliche lleno de gente, había amigos míos también”, remarcó.