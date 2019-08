Nuestras creencias

01/08/2019 - 07:29 Opinión

Mucha gente me pregunta cómo hacer para cambiar su mundo emocional. Necesitamos saber que lo que pensamos produce emociones. De modo que, si cambiamos el contenido de nuestra mente, automáticamente podremos modificar lo que sentimos.

El sufrimiento emocional de los seres humanos es el resultado de todo lo negativo que se hablan a sí mismos. La mayoría de los problemas tienen su raíz en las ideas mentirosas que nos hemos dicho y que creemos como verdaderas. La calidad de vida de una persona no está determinada por lo que le sucede sino por lo que ella escoge creer sobre sus circunstancias.

Si anhelamos un cambio profundo y duradero, de nada sirve esforzarnos por modificar el afuera. Lo que debemos transformar es el “sistema de creencias” que todos tenemos. Porque una creencia equivocada solo acarrea dolor emocional. Muchos piensan que acumulamos emociones negativas hasta que llega el día que explotamos por algo que sucede y estas son liberadas.

Esto no siempre es así. Hoy sabemos desde la psicología que quien transforma su manera de pensar es capaz de transformar su manera de sentir, percibir la vida y accionar. Todos, seamos conscientes o no, hemos adquirido creencias (ideas) desde la niñez y estamos convencidos de que son ciertas. Pero la buena noticia es que una idea se puede cambiar.

El primer paso para lograrlo es detectar cuáles son los pensamientos que no nos resultan útiles y forman parte de nuestro sistema de creencias. Recordá esto: toda vez que sufrís innecesariamente por lo que ocurre a tu alrededor se debe a que existe una idea errónea en tu forma de ver los hechos.

Todos tenemos un “diálogo interno” pero mucha gente solo se habla a sí misma palabras negativas sin darse cuenta de que estas van contaminando su mundo emocional. Es por ello que para cambiar eso, tenemos que comenzar a hablarnos a nosotros mismos cada día palabras positivas que nos motiven, nos llenen de fe y nos levanten.

Más allá de nuestra voluntad, el diálogo interno siempre tiene lugar en nosotros pero es uno mismo quien decide que sea positivo o negativo. Es decir, que yo elijo qué decirme a mí mismo y el resultado de ello será cómo me voy a sentir y cómo voy a actuar. ¿Cómo te hablás a vos mismo, a vos misma?

¿Y por qué tenemos un determinado diálogo interno? Porque desde la infancia todos aprendemos, desde la familia y la cultura, a pensar bien o mal. Pero nunca es tarde para cambiar dicho diálogo y, cuando logramos que este sea positivo, podemos superar cualquier dolencia emocional porque reforzamos nuestra autoconfianza.

Todos nos hablamos a nosotros mismos. ¿Qué cosas nos decimos? Por ejemplo: “Esto no va a funcionar… no puedo… esto es peligroso”, etc. O: “Lo mejor está por venir… yo soy capaz… esto es fácil de hacer”, etc. Algunos de nuestros pensamientos, que creemos como verdades, son simplemente mentiras y es fundamental modificarlos para que nuestra vida mejore.

¿Por qué? Porque los pensamientos son generadores de conductas. Hagamos un inventario de nuestras creencias y atrevámonos a cambiar las que ya no nos sirven.