El hombre al que su amante le cortó los genitales: "Siento que me quieren matar si tengo relaciones"

En la jornada de ayer, comenzó el juicio contra Brenda Barattini, la joven arquitecta que en el año 2017 mutiló los genitales de su amante en pleno acto sexual.

A pesar de que ella eligió mantenerse en silencio, el hombre habló y conmovió a todos con el relato de su nueva vida. La fiscal Laura Battistelli le preguntó cómo se sentía cuando se miraba frente al espejo y su relato fue conmovedor.

"Cambié. Mi pito quedó distinto y mi mente ya no es la misma. Me cambiaron las ganas y la frecuencia de orinar. Cambié porque alguien me mutiló, me destrozó", dijo con la voz entrecortada.

Luego de haber remarcado que sufre ataques de pánico seguidos, insomnio y que tuvo enorme pérdidas materiales por no poder concurrir a trabajar, el hombre agredido dijo que no pudo retomar su vida sexual: "Siento que me quieren matar si tengo relaciones".

Como se recordará, tras la agresión la víctima estuvo ocho días en coma, pero sobrevivió y le reconstruyeron su miembro viril.