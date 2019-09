El periodista que atropelló y mató fue acusado de homicidio simple

09/09/2019 - 19:38 Policiales

El periodista que atropelló y mató a una agente de tránsito, ha visto complicada su situación procesal. En las últimas horas, la jueza Yamile Bernan cambió la carátula de la causa a “homicidio simple con dolo eventual”.

Te recomendamos: "Se entregó el conductor que aplastó y mató al motociclista que "remolcaba""

Eugenio Veppo, de 32 años, será trasladado al penal de Ezeiza luego de que se suspendiera la audiencia que tenía este lunes ante la magistrada, como consecuencia del cambio de carátula.

“Está sumamente arrepentido de lo que hizo. Sabe que lo que hizo es un delito muy grave que le costó la vida a una persona y otra lucha por quedarse en este mundo”, declaró José Luis Ferrari, abogado defensor de Veppo.

En el mismo sentido, el letrado reconoció que su cliente trató de “sobrepasar un auto por la derecha a una velocidad mucho más que la permitida”. “Que no haya manejado bajo los efectos de alcohol o de drogas no quiere decir que no haya cometido una conducta reprochable”, agregó.

Te recomendamos: "Un muerto y cuatro heridos por vuelco de una camioneta en Sacháyoj"

Ferrari aseguró que conocía el criterio de la jueza y que estaba seguro de que “iba a acusar con dolo eventual”. Y señaló: “Algunas personas se quedan y asisten a las víctimas y otras se escapan sin saber qué hacer”.

“Él embiste sin poder determinar qué embiste, pero sabe que embiste. Cuanto menos, ante impactar con algo o alguien, una persona se tiene que detener. La calificación es provisoria. Hoy empeoró”, cerró.