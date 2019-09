Luciano Castro reveló que le hubiera gustado darle otra vida a su primogénito

17/09/2019 - 21:31 Pura Vida

“Lo hablo con Mateo (18), yo como padre tengo un montón de culpa con él y él también entiende que fue lo que tenía para ofrecerle en aquel momento. Me pidió él de hablar, es más maduro que yo. En un momento los chicos dejan de callar y está buenísimo. No me hizo ningún reclamo, eh”, se sinceró Luciano Castro en el ciclo de Vero Lozano, sobre su primera experiencia como padre, cuando tenía 26 años, ahora que vuelve a protagonizar una tira, “Pequeña Victoria” donde se plantea la llegada de los hijos.

“Hice cantidad de tiras y Mateo, que no vivía conmigo, cuando le tocaba conmigo se la pasaba con gente de mantenimiento, maquilladores, directores, gariteros. A mí no sé si me copó mucho eso... Era lo que había que hacer, lo único que podía hacer y lo hice. Entonces con mis otros hijos, (por Esperanza y Fausto) trato de no hacerlo. Pobre Mateo, me debe estar puteando (risas)”, bromeó Luciano, quien formó una familia con Sabrina Rojas.l