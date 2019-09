Nicole Neumann no pudo contener el llanto en la tele y aseguró que siente que la quieren ver muerta

18/09/2019 - 20:54 Pura Vida

Un nuevo episodio teñido de llanto en su lugar de trabajo, dio pie para que Nicole Neumann volviera a hacer pública la mala relación que mantiene con su expareja, Fabián “Poroto” Cubero de quien se separó hace tres años y con quien comparte tres hijas.

Llegó visiblemente conmovida al programa “Nosotros a la mañana”, adonde es panelista, y no pudo contener sus lágrimas, por lo que decidió abandonar el ciclo.

Antes había dicho: “Es un tema familiar... Nunca quiero contar porque es horrible hablar del papá de tus hijas, con el que compartiste 11 años y que va a formar parte de tu vida siempre. Pero que te pongan trabas siempre es insoportable...”.

Y en un corte habría lanzado una estremecedora confesión: “Es horrible que tu ex te quiera hacer la vida imposible. Me quieren ver muerta”, la que no quiso repertir mientras estuvo al aire, aunque la periodista Sandra Borghi le preguntó si verdaderamente pensaba eso.

Por otro lado aseguró: “No entiendo que alguien se levante todos los días queriéndote hacer la vida imposible. Lo mejor es querer que la mamá de tus hijas sea feliz, haga planes con tus hijas y sean felices y compartan. No es sostenible hacer al papel de fuerte todos los días”.

La modelo prefirió abandonar el programa. l