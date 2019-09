Juan Torales conquistó San Sebastián con “Almamula”

26/09/2019 - 22:01 Pura Vida

L a ficción santiagueña “Almamula”, del cineasta nacido en Santiago y radicado en París, Juan Sebastián Torales,ganó el Premio Euroimages al Desarrollo de Producción del Foro de Coproducción de la 67 edición del Festival de San Sebastián (España). De esta manera, Torales hizo historia en esta muestra cinéfila en donde, por primera vez, se presentó con un trabajo propio y con una temática santiagueña. Debutó, ganó y ahora empieza a prepararse para hacer realidad su sueño de dirigir su primer largometraje.

Torales, en comunicación con EL LIBERAL, destacó que el premio obtenido consiste en 20.000 Euros. El Foro de Coproducción es un financiamiento que San Sebastián da a las películas en desarrollo. “Almamula” es una película en desarrollo.

‘El Euroimages es el premio más dotado en lo que respeta a dinero de todos los galardones que se entregaron en San Sebastián. Es un premio al desarrollo de mi película que está en primeras instancias de financiamiento. Y, por supuesto, es una manera de legitimar el proyecto que ya había ganado en Santiago que no solo es comprendido en nuestra provincia sino que también es comprendido de manera universal’, resaltó Torales quien recibió el galardón acompañado por Pilar Peredo y Edgard Tenembaum, productores de “Almamula” y gerentes de la productora francesa “Tu Vas Voir”.

Torales explicó que con los 20.000 Euros en sus manos, ya podrá “iniciar la etapa de casting para buscar al protagonista mientras que el equipo de producción empieza a buscar el dinero para hacer el financiamiento de esta película que yo quiero que sea la primera gran película que se haga en Santiago honrando al monte, a nuestra cultura y a lo que somos como santiagueños. Estoy feliz de haber recibido este premio y de poder dar esta alegría a todos”.

El guión

“A lo largo de estos cuatro años lo que hice fue desarrollar la primera versión del guión. Ahora existe una segunda versión y es la que presenté en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián”, resaltó Juan.

Y añadió: “Esta primera versión me permitió dar a conocer la historia y la intención de lo que quería contar y dar un pantallazo a la gente, a mis colaboradores del cine, para que me digan si es algo que tiene valor. Evidentemente, es mi primer guión de largometraje oficial, que lo escribo solo”.

“Es un proyecto bastante personal. No fue tarea fácil, pero gracias a Dios las devoluciones que tuve fueron muy alentadoras y gracias a esto me animé a dar el paso”, enfatizó.

“Santiago es y será mi eterna inspiración, la cuna de todas mis alegrías y tristezas”

Primero Berlín y ahora San Sebastián. Nada más ni nada menos que dos de los más prestigiosos festivales de cine de Clase A en Europa. El pasado 8 de febrero, en la sección Panorama, de la Berlinale, Juan Sebastián Torales acompañó la presentación de “Temblores”, película del cineasta guatemalteco Jayro Bustamante, en donde fue primer asistente, rol que ya había desempeñado en “Ixcanul”, otra película de Bustamante que había obtenido en Berlín, en el 2005, el Oso de Plata. La relación de Torales con Bustamante se fortaleció cuando fundaron ‘Lemakingof.com’, una productora audiovisual exclusiva para el mundo de la moda que duró dos años.

“Luego de trabajar en los backstages de Dior, Jean Paul Gautier, Vogue, Cartier, Frey Wille entre otras grandes marcas, Jayro decidió lanzarse a realizar películas”, recordó. Al dialogar con EL LIBERAL, Juan Sebastián había expresado que con Bustamante “hicimos dos cortometrajes juntos. En el 2015, Jayro realizó su primer largometraje, ‘Ixcanul’, filmado en Guatemala con el que ganó el Oso de Plata en Berlín, A esa altura, yo ya había empezado mi carrera en la televisión editando y codirigiendo documentales para una cadena francesa”, evocó. “Me gusta remarcar la relación con Jayro porque nuestras historias en cierta forma se parecen. El está instalando en Guatemala una industria que era inexistente. Yo, por mi parte, vivo en París pero Santiago es y será mi eterna inspiración, la cuna de todas mis alegrías y tristezas y por ende la fuente creativa que me impulsa a hacer mis películas”, recalcó quien también trabajó en “Donald Trump: el padrino de Nueva York”, que realizó con el documentalista francés Fréderic Mitterand.





En Santiago comenzó el camino de éxito del proyecto de Juan Sebastián Torales

“Almamula” arrancó en su tierra natal un largo camino de éxitos. Esta ficción fue uno de los proyectos seleccionados por el 1º Concurso de Proyectos de Largometrajes de Ficción SEFF Lab (en la foto, Torales al presentarla el Santiago Film Festival 2019), competencia que ganó. Inmediatamente, fue elegida en San Pablo (Brasil) para el Laboratorio de Desarrollo de Proyecto Cinematográfico en el que se presentaron 500 proyectos y quedaron solo 11 y de la Argentina fue el único. Y, ahora, el logro en San Sebastián.





La trama contada en primera persona

“La idea de hacer ‘Almamula’ nació hace cuatro años, en París. Empecé a hacer un taller de escritura de guión y surgió la idea. Gran parte de mi adolescencia viví en el monte, en una finca de mi familia. Me refugiaba allí porque era un adolescente tímido y con algunos problemas existenciales. Es por eso que me gustaba mucho pasar en el monte. Estando allí aprendí mucho sobre la cultura santiagueña y una de estas cosas fueron las leyendas. Y, precisamente, la del Almamula me había cautivado. Eso se gestó en mi inconsciente y que, hace cinco años, se armó una película alrededor de mi adolescencia, del misticismo en la cultura folclórica santiagueña. El resultado es Almamula, que cuenta el turbulento despertar sexual de un niño a los 12 años de edad en una sociedad supersticiosa y conservadora”.





Galardonados en la muestra española

El premio Cine Industria a la Producción fue para la producción mexicana “Sin señas particulares” de Fernanda Valadez.

En el mismo grupo de laureados a nivel industrial se impuso “Galaktika et Andromedes”, de More Raca.

El Mejor Proyecto del Foro de Coproducción Europa-América Latina fue para ‘La hija de todas las rabias’, de Laura Baumeister, coproducción entre Nicaragua, México, Países Bajos, Francia y Alemania.

Cine en Construcción es una iniciativa de Cinélatino, Rencontres de Toulouse y San Sebastián que colabora con la conclusión de largometrajes latinoamericanos que han podido ser rodados, pero abordan con dificultades la fase de postproducción. l