Intrigas y amores furtivos: la trama secreta detrás del asesinato del mecánico Móttola

Toda la trama gira entorno de una bella peluquera. Una mujer con evidente poder para influenciar a los hombres, o al menos a los que están hoy involucrados en el crimen, en el fusilamiento del mecánico Eduardo Móttola.

La mujer es Jésica Paola Díaz, expareja del muerto, Alberto Móttola, la víctima que recibió 6 tiros la noche del 6 de agosto en su taller del Bº Libertad, minutos antes de las 21. Los otros hombres son el policía federal Juan Pablo Fernández -acusado de ejecutar el asesinato- y el joven Damián Nicolás Silva, sospechado de haber hecho efectivo el pago por el crimen. Los tres están hoy detenidos y estarían unidos además por furtivos vínculos amorosos.

Nueve disparos de una pistola 9 mm “vomitó” el asesino. Luego huyó curiosamente sin ser visto por nadie. Trece meses demandó a los fiscales Carla León y Mariano Gómez hallar un eslabón frágil, en sintonía con el manual de estilo criminal.

El “ABC” criminal

Inspiró a los investigadores un viejo postulado: “¡Se mata por amor o por dinero!”. O tal vez por las dos cosas.

Al indagar en la vida del hombre, toman contacto con una ex pareja de Móttola: la peluquera Jésica Paola Díaz, domiciliada en el Bº Siglo XXI.

Antes de dejar la causa, la fiscal Aída Farrán Serlé había establecido que Móttola tenía cierta tirantez con Díaz, a raíz de un ríspido litigio. El mecánico quería que la nena de 4 años de la mujer, fuera reconocida como hija suya y no del marido de la peluquera, un gendarme que le había dado el apellido. El vínculo familiar de Jésica Díaz estaba compuesto por el gendarme y tres hijos, entre ellos la nena.

Móttola interpuso en la Justicia una “impugnación de paternidad” y ello desató la ira en Díaz.

El círculo íntimo de ambos deslizó que él estaba convencido de que la niña era hija suya y que ella le había advertido que no hiciera nada loco, que pudiera dañar su relación con el gendarme.

Móttola no la escuchó y fue a la Justicia, pero con una una triple impugnación de paternidad. Es decir, no sólo le dijo a la Justicia que el gendarme no era el padre sino que además sostuvo que tampoco lo eran otras dos parejas de la peluquera.

Fernández fue detenido en Hurlinghan, cuando estaba con Jésica. El entrecruzamiento de llamados también los vinculan. Silva fue apresado el viernes, porque hay datos de que entregó la plata a Fernández. La tarea de la Justicia es saber si se mató por amor o por dinero o por ambos.

ADN truncado por el crimen

Móttola se presentó en la Justicia y dio el primer paso en su afán de ser declarado padre de la niña. Pero al ser asesinado quedó pendiente un análisis de ADN para entrecruzarlo con la información genética de la niña. La peluquera le advirtió que no lo hiciera, pero Móttola estaba decidido.

Ella temía a las consecuencias de que el ADN diera positivo. Se vería forzada a dar explicaciones incómodas a su pareja y padre “legal” de la chiquita.

En ese acto los fiscales creen advertir el móvil que segó la vida del mecánico. “Si ella tramó el crimen, lo pudo haber hecho por venganza por lo que el mecánico inició en la Justicia o lo hizo para evitar que se diera el ADN y la posible confirmación de paternidad a favor de Móttola”

En el 2016, el gendarme habría insultado a Móttola

Hoy, el gendarme ya no está con Jésica. Pero en 2016 se trasladó a la casa de Móttola y lo confrontó.

Aquella vez la discusión giró en torno a la niña, pero luego ambos bajaron decibeles.

Con ello, la postura de la peluquera desafía toda lógica: si el gendarme sabía que la menor no sería su hija, ¿qué ganaría ella al matar a Móttola dos años después?

En la estrategia fiscal, hoy es crucial fijar el vínculo de los hombres en cuestión con el “ejecutor”: Díaz.

Así, los fiscales quieren fijar las bases de la causa con la peluquera, como la ideóloga del asesinato; el policía federal (y también peluquero) Fernández, el autor material y Silva, en un plano secundario, sería el “chasqui” que fue y pagó al federal.

Sin embargo, la lógica emergente es dilucidar cuánto costó financiar el asesinato de Móttola.