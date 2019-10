VIDEO | "El gobernador de Santiago puso todo a disposición de Martina"

03/10/2019 - 11:41 Deportivo

Francisco Borie, es un corredor chileno que hace unas horas publicó en sus redes sociales un fuerte video en el que destacó "la ayuda inmediata y la atención médica que se le brinda a Martina Timis", totalmente gratis, tras al terrible accidente que sufrió el fin de semana, en el Supercross.

"Años antes, también en Santiago del Estero, mi hija Antonia tuvo un accidente y nos mandaron al hospital de niños. Cuando terminaron de atenderla metí la mano en el bolsillo, buscando mi tarjeta de crédito para ver cómo pagar, pero no había que pagar nada. Grande fue mi sorpresa cuando me dijeron que en Argentina no se pagaba por la atención en los hospitales", agregó.

Tras cuestionar con dureza a los organismos deportivos y al Comité Olímpico de Chile por la falta de acción ante el grave accidente, Borie remarcó: "El gobernador no preguntó quién era Martina Timis, si era una deportista talentosa, si tenía seguro o no. La tomaron y en menos de 12 horas ya la estaban operando. Le pusieron los mejores médicos, la están cuidando y le entregan todo lo que necesita".

Finalmente, cerró con agradecimientos al gobernador : "Eduardo (papá de la deportista) no gastó nada. Pusieron a su disposición el avión para traerla a Chile cuando sea necesario. Eso es ser humano, no como ocurrió con el Coch (Comité Olímpico Chileno".