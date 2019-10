Denunciaron a Axel por abuso sexual

17/10/2019 - 23:04 Pura Vida

El cantante Axel fue denunciado por abuso sexual simple y el abogado de la querella que representa a la víctima trabaja junto al Ministerio Público Fiscal de Río Negro en la obtención de evidencias, informó el organismo en un comunicado.

“Se informa que el día 15 de octubre se recepcionó una denuncia por un delito contra la integridad sexual, en la cual se acusa al artista conocido como ‘Axel’ que, según el relato de la víctima, se trataría de un abuso sexual simple y habría ocurrido en 2017”, detalló el comunicado del Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

El denunciado es Axel Patricio Fernando Witteveen, conocido en el medio artístico como Axel.

Además, destacó que conjuntamente con el abogado de la querella que representa a la víctima “se está trabajando en la obtención de evidencias de cara a fortalecer la investigación que incluye la recepción de testimonios y la solicitud de informes a distintos organismos”.

Los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima y ésta manifestó su deseo de “no brindar mayor información pública del caso”.

Evitar su revictimización

Informó que para proteger a la víctima y no perjudicar el normal avance de la investigación “sólo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso (formulación de cargos, control de acusación o juicio)” y remarca que “no se brindarán mayores datos del hecho ni de las circunstancias del mismo”.

Según LM Cipolletti, el supuesto hecho por el que acusan a Axel habría sucedido en 2017, cuando el cantante fue partícipe de los festejos de la Fiesta Nacional de la Actividad Física. Este año, en marzo, el artista se presentó en Cipolletti luego de un show de Soledad Pastorutti.

El escándalo con Tini Stoessel

A fines de septiembre, el confuso episodio que protagonizó Tini Stoessel -en el marco del Festival Únicos en Madrid- junto al cantante se hizo viral a través de un video que despertó la polémica.

La joven artista lucía incómoda mientras Axel la abrazaba y muchos interpretaron que por sus gestos ella estaba buscando la manera de quitarle la mano de sus hombros.

Tras el revuelo que se generó, la intérprete de “Fresa” publicó un comunicado en sus redes sociales en el que aseguraba que todo había sido un malentendido. “Quiero contarles que con Axel tengo una gran relación profesional y aclarar que ningún gesto mío que haya sido extraído de la nota que dimos obedece a una incomodidad’, sentenció en un tuit.

Denunciado por una periodista

Axel también fue denunciado por la periodista Paula Galloni . En “Pampita Online”, Galloni confesó que sí había padecido un momento particular con Axel.

“Viví una situación incómoda con él. No fue un abuso, sino un momento muy incómodo durante una entrevista que le hice para una revista, hace unos diez años. Y dije “no es no’”, contaba en la pantalla de Net TV.

“Yo estaba sola en un monoambiente haciendo una entrevista con este señor. Por suerte tengo carácter y me fui. Me acuerdo que cuando volví de la nota llamé llorando a una amiga y más tarde se lo conté a mi novio, que me dijo que era un degenerado”, relató Galloni.

“Hace muchos años que circulan tuits de fans diciendo que vivieron momentos horribles con él, que las incitaba a tener relaciones sexuales. Pero esos tuits después desaparecen”, precisó Galloni.

El día que reveló haber participado en una fiesta sexual

Algunas declaraciones de Axel también provocaron un revuelo mediático por lo sorpresivas de sus palabras, vivencias o conceptos. En octubre de 2015, por ejemplo, Axel le contó a Jey Mammón que había participado de una fiesta sexual junto a otras ¡24 personas! “Esta carrera te da la posibilidad de muchas cosas. Tengo una que fue entre 8 varones y 17 mujeres. Éramos 25. Fue hace 10 años más o menos, ya era conocido y eso me daba ventaja. Sino hubiera sido difícil juntar 17 mujeres”, recordó en su divertido intercambio con el comediante.

Érica García no anduvo con vueltas

La cantante Érica García lanzó un tuit muy fuerte en relación a la industria musical tras conocerse la noticia sobre Axel. “Tarde o temprano todas las bandas serán denunciadas, todos alguna vez se fueron con una groupie menor. ‘Denunciaron a Axel’”, escribió. Luego, citó una letra de los Beatles que dice “ella tenía solo 17 años, ya sabes a qué me refiero”, y aclaró: “Por si no queda claro, no quiero confusiones, es obvio que estoy a favor de la mujer, de la víctima y de denunciar”. un seguidor le comentó: “Creo que hasta el más incauto sabe que un/a menor (aunque le falte un día para cumplir la mayoría) no se debe tocar. Si lo hiciste bancate las consecuencias”. Y ella lo respaldó: “Por supuesto, eso es lo que estoy diciendo”.l