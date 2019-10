Polémica defensa de Calamaro a Lucas Carrasco: "No fue un violador ni un delincuente"

21/10/2019 - 11:21 País

La noticia del fallecimiento de Lucas Carrasco sorprendió en las últimas horas al país.

El periodista y bloquero K, recientemente condenado a 9 años de prisión por “abuso sexual agravado por acceso carnal” fue encontrado sin vida en el pasillo que llevaba a su departamento, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

El cantante Andrés Calamaro utilizó sus redes sociales para lamentar el fallecimiento del periodista y apuntó contra las redes sociales y los medios.

No soy machista ni misógino. Carrasco tendría sus luces y sus sombras pero ahora está muerto y ustedes lo usan para sumar LIKE ... Tienen un problema severo de adicción a la valuación de la red. pic.twitter.com/mb5dwYrd5v — Brad Pittbull (@bradpittbull666) October 20, 2019

Calamaro se refirió al deceso del periodista y publicó una serie de mensajes que fueron rápidamente criticados por los usuarios, entre ellos la reconocida feminista Malena Pichot, quien de un modo muy directo le solicitó que deje de hablar sobre el tema.



“Lucas Carrasco… no lo puedo creer. Nos conocimos de estas redes, un agitador bohemio, encendido… No presumía de conducta precisamente… No fue un violador ni un delincuente. Muerto demasiado joven… QEPD”, escribió el músico. Al tiempo continuó con su descargo: “Lucas… caramba, qué putada. Hay que decirlo, no era violador ni delincuente. Lo condenó la ley del hashtag… El odio al hombre, la estética del rencor. LA VíCTIMA CARRASCO… Sabemos que es así”.



Los tweets continuaron, así como también la gran cantidad de personas que intentan explicarle al artista que el periodista entrerriano no tuvo una condena en las redes sociales, sino que la decisión fue tomada por una jueza y por lo tanto se realizó en base a las pruebas que presentó la víctima, Sofía Otero.



“’No fue un violador’. ¿Posta Andrés?”, le preguntó un hombre. Calamaro respondió la consulta y aseguró que Carrasco: “Es la víctima del delirio colectivo y lo sabemos. Lo condenó la ley del hashtag. El odio al hombre. Culpable de haber leído mas libros que la media. Condenado por relaciones consentidas”.“No fue declarado culpable de violación, estaba en relaciones consentidas, pero borracho. Le acusaron de abuso. Lucas estaría trompa. El delirio es celebrar la muerte”, completó Calamaro, quien en susconstantemente hace alusión a la ley del hasthag.