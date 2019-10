Indignación: a 16 días de estrenar los colectivos, usuarios "tajearon" los asientos

24/10/2019 - 11:03 Santiago

Sólo a 16 días de haberse estrenado los 80 colectivos, un usuario de La Banda compartió en sus redes sociales, fotos de los asientos de un coche perteneciente a la línea 116, destruidos.

"No podían, no aguantaron. Ya me parecía raro lo mucho que estaban durando los asientos sanos. Así quedará, no se lo arreglará hasta que queden las tachas y se rompan la ropa", escribió indignado.

Te recomendamos: Los 80 nuevos colectivos 0 Km fueron exhibidos en el Parque Aguirre

En las imágenes, se ve cómo a pesar de que el asiento contaba aún con el plástico por encima, lo rompieron de lado a lado.

La publicación se llenó de comentarios de los usuarios, molestos con la incalificable acción de los desaprensivos que dañaron el medio de transporte público.