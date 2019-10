Tamara Pettinato negó que su hermano hubiera abusado de una menor

24/10/2019 - 22:02 Pura Vida

“Lo que le pido a la gente es que lea la noticia porque el título ‘Lo denuncian por abuso sexual de una menor’ es muy fuerte leído así y les pido que antes de opinar lean cuál es la denuncia. Lo están acusando de haberle tocado la cola a una chica de 15 años por afuera de la ropa, como que le metió una mano en la cola sobre la ropa. Esa es la denuncia y leer el título ‘lo denuncian por abuso sexual de una menor’ es mucho más fuerte”. Con ese descargo, Tamara Pettinato salió a defender a su hermano Felipe, de la denuncia interpuesta por “abuso sexual simple” en la Fiscalía de Género de Vicente López por un hecho que habría ocurrido el 8 de marzo de 2018.

El hijo de Roberto Pettinato habría manoseado a la hermanastra de su expareja, Sofía Colasante, quien tenía 14 años al momento del hecho.

Por otra parte, en el programa “Y ahora quién podrá ayudarnos”, de Radio con Vos, en el cual es columnista, Tamara señaló: “La causa va a seguir adelante, esto lo van a tener que probar, tampoco podés denunciar a cualquiera sin ninguna prueba. Manchado ya está, pero lo van a tener que probar esto. Nosotros lo único que vamos a decir es que es un hecho que no sucedió, que es una falsa denuncia, que tiene otros motivos detrás. No quiero entrar en el puterío mediático porque no termina más. Es un hecho que no pasó y el daño que quieren hacer ya lo están haciendo. Porque por más que después lo declaren inocente, no va a ser noticia. Yo sé cómo funciona, la noticia que les sirve es esta. Y el daño a mi familia, a mi mamá y a mi hermano ya lo están haciendo”.

Por su parte, en el programa “La tarde de CNN”, Paula, madre de la menor, había contado fuertes detalles de lo ocurrido. “El aprovechamiento de la nocturnidad, de la soledad en la que se encontraba mi hija y de su inmadurez sexual, le permite perpetrar su conducta abusiva garantizándose de esa manera el silencio de la víctima, quien se quedó absolutamente paralizada”, le dijo la mujer a la periodista Maite Peñoñori, de CNN Radio.

Y continuó su relato: “Durante los siguientes días, semanas y meses mi hija no nos contó nada. Con el tiempo, nos refirió que no lo había hecho antes por vergüenza, miedo y porque quería evitar que se generen problemas en la familia”. No obstante, los cambios que notó en su hija, reflejados en el comportamiento, problemas escolares y aumento de peso, la llevaron a consultar con un psicólogo, a quien la adolescente le relató lo vivido.

De acuerdo con las declaraciones de la mujer, Felipe Pettinato no habría negado el hecho al ser consultado. “Se puso visiblemente nervioso, se ruboriza, pero dice no recordar nada. No lo niega, pero refiere: ‘¿Yo hice eso?’”, contó la madre de la menor.

Otra defensa

La expareja de Felipe también le mostró su apoyo, a través del posteo de fragmentos del tema “Tabloid Junkie”, de Michael Jackson, el músico al que Felipe imita de manera profesional. “Just because you read it in a magazine, or see it on the TV screen, don’t make it factual. Though everybody wants to read all about it. Just because you read it in a magazine, or see it on the TV screen, don’t make it factual, actual”, dice la letra de la canción, cuya traducción es: “Solo porque se lee en una revista o en la pantalla de la televisión, no lo hace real. Aunque todo el mundo quiera leer sobre eso”.l