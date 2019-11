Arrancó el juicio contra el "Monstruo de Tapso", que degolló a sus padrinos

05/11/2019 - 10:38 Policiales

En la mañana de este martes inició el juicio contra Andrés Rodolfo Villalba, el vecino de Tapso que reconoció haber asesinado a sangre fría a sus padrinos, Lucio Guzmán (86) y Nélida Romano (85).

El hecho ocurrió el 25 de junio de 2017 en Tapso, departamento Choya. Doble homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, es el cargo por el que se juzga al conocido vecino que desde su confesión se encuentra tras las rejas.

"Sólo tengo imágenes de que uno de los dos (en referencia a los ancianos aunque no sabe especificar cuál de ellos) estaba en el piso, después yo también estaba en el piso, recuerdo por partes, creo que yo la apretaba a mi madrina en el piso de su cuello o del cuerpo, creo haber visto sangre en el piso, los recuerdos tirados en el piso y con sangre. Cuando salí a la puerta tenía un cuchillo en mis manos, no era mío, supongo que era de la casa de mi padrino. ¿Qué hice? Sentí una impresión fea. Mi relación era afectiva, en una oportunidad me ayudaron económicamente, me prestaron $5.000 que ellos tenían, siempre me daban frutas", reconoció Villalba en su declaración días después del doble homicidio.

El Tribunal, formado por Raúl Santucho, Julio Carmelo Vidal y Graciela Viaña de Avendaño, deberá juzgar al hombre que también tiene una condena por violencia de género.