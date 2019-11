The Beats traerá mucho más que música a Santiago del Estero

09/11/2019 - 21:41 Pura Vida

¿Qué tiene The Beatles para que cuatro jóvenes argentinos se hayan dedicado más de 3 décadas a homenajearlos? Un sonido completamente único. Composiciones que no tienen comparación. Una manera de interpretar sus canciones y su época que dejaron profundas huellas en la música, en la cultura y en su público. Eso dirá Patricio Pérez, quien con su hermano Diego fundaron hace 32 años The Beats, la banda con la que se dedicaron a homenajear a los 4 de Liverpool y con la que no solo recorrieron la Argentina sino diferentes países del mundo, ganándose en Londres el título de ‘la mejor banda homenaje’ de The Beatles.

El viernes 15 de noviembre visitarán una vez más Santiago del Estero, y sobre el escenario del teatro 25 de Mayo presentarán, a las 22, su nuevo espectáculo ‘Influencers’.

“Vamos con este espectáculo nuevo del 2019 que se llama ‘Influencers’ y que lo arrancamos allá por abril, en el Gran Rex, en Capital Federal, y la verdad es que hemos estado en muchísimos lugares y ahora estamos recorriendo el país entero. Venimos de una gira larga en el sur y ahora recorriendo el norte”, dice Patricio.

“Influencers” es un término muy usado en la actualidad, que le cabe perfecto al espíritu de Los Beatles...

El título hace un poquito un guiño a las redes sociales que han puesto en auge esta palabra, pero realmente nosotros pensamos que los Beatles son los influencers más grandes de la música del siglo XX. En nosotros, su influencia nos ha llevado a dedicar más de 3 décadas a homenajearlos con nuestro espectáculo y a dedicarlesuna vida entera. Para nosotros es más que un logro y una satisfacción, porque continuar después de 30 años, incluso renovándonos, nos hace sentir a gusto con lo que ofrecemos. Nuestro espectáculo es más que música en escena de los Beatles. Hacemos puestas teatrales. Hay cambios de escenografía, de visual, de pantalla gigante. Cambio de vestuario. Mostramos también una colección de instrumentos originales de hace 50 años que tenemos y que ayuda a que el sonido con el que se interpretan las canciones sea un sonido igual al que los Beatles tenían a la hora de grabar. Para nosotros es más que una influencia porque les dedicamos toda una vida a homenajear a los 4 de Liverpool.

¿Cuántos años tenían cuando Los Beatles impactaron en sus vidas?

Éramos muy chicos. Yo arranqué con mi hermano Diego, que por aquel entonces tendría 13 ó 14 años, y yo soy 5 ó 6 años menor que él. Así que éramos muy pequeños, y en casa se escuchaba otro tipo de música. Se escuchaba tango, Gardel. Y cuando mi hermano llegó un día con un disco de Los Beatles a nosotros nos cambió todo. Desde ese momento quedamos encantados con su música y decidimos que queríamos formar un grupo para tocar sus canciones y homenajearlos. De entrada. Ya éramos músicos, tocábamos canciones, pero no dedicábamos nuestra satisfacción a hacer su música. Y desde ese momento fue claro el proyecto.

¿Te acuerdas de ese primer contacto?

Me acuerdo perfectamente. Teníamos muy poco. Un disco nada más que le habían prestado a mi hermano y escuchando sus canciones, creo que ‘Something’ y ‘I want you’, fueron las primeras... Ya el sonido que salía por los parlantes era algo que nos impactó porque era algo que no habíamos escuchado hasta el momento. Si bien, eso fue a mediados de los 80 cuando estaban en pleno auge Madonna, Michael Jackson, con un sonido totalmente actual, para nosotros escuchar a los Beatles, era escuchar un sonido que no teníamos incorporado. No teníamos escuchado. Claramente los Beatles tienen un sonido muy particular, tienen una manera de interpretar las canciones como ninguna otra banda y sus composiciones son particulares. Así que ese momento nos puso la nariz en la nuca y decidimos hacer esto desde ese entonces.

¿Hubo miedos al principio?

Siempre fue increscendo todo. Empezamos con un gran sueño que se fue haciendo realidad a lo largo de los años y de mucho esfuerzo. Creo que el mayor galardón fue cuando tuvimos la oportunidad de ir a Londres, tocar en Liverpool en el 96 y que nos designaran la mejor banda Beatle del mundo. Desde ese momento se nos abrieron puertas a nivel internacional que no esperábamos, porque siempre fuimos una banda que hacíamos funciones en nuestro país, pero a partir de entonces fue todo muy distinto y nos ha cambiado... Pero todo muy despacio, con mucho esfuerzo y muy de a poco. Así que miedo no había porque los desafíos fueron pensados a medida que podíamos ir haciéndolos y lográndolos.

¿Cuál fue el primer desafío?

El primer desafío fue poder montar un espectáculo que esté a la vanguardia a nivel mundial porque nuestro show no es solo la música sino que nos caracterizamos, vamos pasando por distintos momentos de las etapas de los Beatles y ese fue el primer desafío: poder interpretar sus canciones, pero también montamos sobre un personaje como lo hace un actor y caracterizarnos según las épocas que los Beatles tenían. Es tan rica su carrera que ellos pasaron por la sicodelia, el hippismo, con sus pelitos cortos, con barba, bigotes... su indumentaria que fue cambiando y en base a eso también fue cambiando la cultura. Entonces, eso fue lo que quisimos representar en un principio y fue uno de los primeros desafíos.

¿Qué es lo más sorprendente que les tocó vivir como The Beats?

Hay muchas cosas. La verdad que haber grabado en los estudios Abbey Road en muchas ocasiones, poder trabajar ahí con los instrumentos que ellos grababan, con los mismos pianos, los mismos micrófonos, órganos, fueron momentos emocionantes. Igual que tocar con el primer baterista de los Beatles, Pete Best. Poder traerlo a la Argentina y luego hacer una gira por Brasil con él fue una experiencia hermosa. Después vino el momento de conocerlo a Paul (Mc Cartney) cuando vino al país. Todos esos significaron momentos que la carrera nos ha regalado y para nosotros es algo buenísimo que nos ha tocado y que no esperábamos.

¿Nunca se han tentado con despojarse de Los Beatles?

La verdad que no porque estamos muy cómodos en lo que hacemos. Nosotros nos damos nuestras licencias, nos permitimos hacer canciones que las incluimos en videos en nuestros espectáculos. Así que la parte creativa está siempre activa. Además a la hora de montar un espectáculo tenemos que sacar todo nuestro artista y nuestra propia intención. Así que no sentimos la necesidad de eso en ningún momento.

La banda que homenajea a The Beatles hace más de tres décadas recuerda al público de Santiago como un fuego

Los integrantes de “The Beats” recuerdan al público de Santiago del Estero como “un fuego”, y no tiene que ver con las altas temperaturas que se registran en la provincia, sino con la devolución que tiene la gente para con el espectáculo que ofrece sobre el escenario esta banda que homenajea a The Beatles desde hace más de tres décadas.

“El público de Santiago es súper cálido. La primera vez que tocamos fue un fuego, y todas las veces que volvimos siempre fue igual. La música de los Beatles genera eso. Y además, el amor y la pasión que nosotros le ponemos hace que se pueda sentir un poco la magia de los Beatles. Son ellos, el público el que hace que la función sea lo que es. Nosotros trabajamos cada año también para darle un proyecto renovado. Una nueva propuesta. Que los espectáculos no se repitan, que sean diferentes en repertorio, en imágenes, no solo en canciones sino también en propuestas teatrales que les damos nosotros. Así que nosotros trabajamos mucho para que el espectador se pueda sorprender”, señala Patricio Pérez, uno de los creadores de la banda.

“The Beats” llegará sin Diego en esta oportunidad, el otro fundador

No por ahora. Diego se ha tomado un break, porque 30 años de carrera es mucho. En algún momento uno necesita parar y nosotros no paramos nunca. Estamos constantemente trabajando y es bastante difícil, así que tiene un descanso merecido.

¿Cómo ha repercutido en ustedes su salida momentánea?

La persona que ingresó en su lugar, Claudio, y que es momentánea, es alguien a la que conocemos hace muchísimos años y representa perfecto el papel de John Lennon. Tiene un timbre y un color de voz muy parecido así que estamos muy contentos con él. No solo en lo profesional sino también en lo humano. l