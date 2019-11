Axel habló con Patricia Sosa sobre su denuncia

10/11/2019 - 23:34 Pura Vida

Axel fue denunciado ante la Justicia de Catriel por un delito contra la integridad sexual. “Según el relato de la víctima, se trataría de un abuso sexual simple y habría ocurrido en 2017”.

A pesar de todos los dichos y los comentarios que se generaron alrededor del tema, el cantante optó por no hablar e incluso dejó de lado los recitales que tenía programados. Patricia Sosa fue una de las que le ofreció su contención, pero Axel en su momento no le contestó los llamados. Sí lo hizo días después.

“Cuando pasó todo esto me cayó muy mal. Yo lo llamé a Axel y no me atendió. Él después me dejó un mensaje diciéndome que estaba pasando un muy mal momento”, contó la artista.

“Yo después le mandé un WhatsApp y le puse: “¿cómo estás?’ para que me diga a ver qué pasó porque yo no sabía nada. Y no me contestó”, agregó Sosa sobre el tema.

“Hay que poner la cara, para mí sí. Yo lo llamé, y si me preguntaba a mí qué opino le diría “salí a hablar, defendete, si vos estás libre de culpa y cargo”. La mitad de las adolescentes de este país está enamorada de Axel, entonces tenés que tener una responsabilidad. Tenés que salir y hablar. Si a mí me pide mi opinión, como colega, le diría: “Anda y presentate”, que vaya y diga: “Loco, estoy aquí, esto no es verdad”, concluyó.l