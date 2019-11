Raly Barrionuevo empezará a cerrar el 2019 desde Buenos Aires

14/11/2019 - 22:57 Pura Vida

Antes de su primera gran peña en Santiago del Estero, prevista para el 29 de noviembre junto al dúo Orellana-Lucca, Raly Barrionuevo, iniciará este sábado en Buenos Aires el último tramo de su gira 2019 como solista, año en el que también estuvo acompañado por Lisandro Aristimuño, en el proyecto “Hermano Hormiga”, con la publicación de un álbum conjunto, y 16 recitales a lo largo del país.

Si bien la lista de shows con los que cerrará este año, arrancará en Buenos Aires, después continuará por Santiago del Estero y Catamarca.Con respecto al espectáculo que brindará en suelo porteño, el folclorista friense señaló que será abierto por “Gauchos of the Pampas, la banda de Juan Gigena Ábalos que retoma la música de los Hermanos Ábalos con un respeto y una calidad muy genuina”.

Acerca del hecho de volver a tocar en un ámbito ligado al rock, como lo es el teatro porteño Vorterix, Raly aseguró: “Yo no soy rockero ni nunca lo seré. Básicamente elijo los lugares donde puedo tocar cómodo”.

No obstante, el cantautor admitió que toca rock junto al ex basquetbolista Fabricio Oberto en una formación llamada New Indians que “es algo muy divertido para mí porque somos todos muy fans de Pearl Jam y del básquet”.

A ese grupo, el músico y productor sueña con sumar al trapero Paulo Londra “que también es fana del básquet. A Paulo también me gustaría hacerlo cantar ‘Ey Paisano’ que es el único trap criollo”, comentó entre risas.

Por otra parte, en esta charla que compartió con Télam, Barrionuevo volvió a referirse a su decisión de no participar de la 60ª edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, pese a que ya había sido anunciado por la organización, en una de sus lunas.

“Este año no voy a ir a Cosquín y no me gustó que me hayan anunciado sin siquiera preguntarme. Así que me parece bien dar un paso al costado y permitir que otros artistas puedan ocupar ese espacio”, aseveró.

La decisión de no estar en Cosquín no invalidará la presencia de Barrionuevo en otros festivales ni detendrá proyectos en marcha como la publicación de la segunda parte de “Radio AM”, disco del 2000 donde encabezó una serie de clásicos folclóricos.

“Estoy terminando una producción con Milena Salamanca y es la primera vez que encaro una producción de manera integral”, contó acerca del próximo material de la vocalista y bailarina platense, de 25 años, que debutó discográficamente en 2016 con “K’arallanta”.

En relación a “Radio AM II”, comentó que “es un disco que graba mos junto al piano de Elvira Ceba­llos y que al no estar Elvira (falleci­da en septiembre con más de 70 años) no lo voy presentar en vivo”. l