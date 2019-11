Rodrigo Romero se la juega con el cuartetrap

16/11/2019 - 20:32 Pura Vida

A Rodrigo Romero la película “El Potro, lo mejor del amor” le cambió la vida. A los 31 años, lo desafió a incursionar en la actuación y también en la música. Su fanatismo por Rodrigo Bueno, cuya imagen había aprendido a idolatrar en su casa materna, lo llevó a ocupar un lugar protagónico en la pantalla grande junto a la actriz Jimena Barón. Pero no terminó ahí. Se puso al frente de un show que es un tributo al cuartetero cordobés con el que recorre la Argentina y pronto emprenderá una gira por España. Y hay más. Este fugaz camino recorrido en la piel del “Potro” le “abrió la cabeza” y está sacando lo mejor de él. ahora escribe sus propias canciones y se la juega con un nuevo ritmo, el “cuartetrap”, que fusiona el cuarteto tradicional con el trap, al que dio a conocer con el primer tema de su autoría “Rastros”, en el que interpreta a un personaje llamado Ryan, que dará que hablar.

¿Qué te llevó a fusionar el cuarteto con el trap?

La idea era hacer algo nuevo, moderno, novedoso. Yo soy cordobés, consumo mucho cuarteto por naturaleza, pienso que es donde más cómodo me siento. De hecho “Rastros” empezó primero como cuarteto antes de ser cuartetrap. Después volviendo a la idea de que quería hacer algo nuevo, novedoso, y teniendo en cuenta que mi novia y mánager es DJ, y que también consumo la música que ella pasa en sus eventos, en sus fiestas, que es trap, reguetón... Fue entonces cuando una noche se me ocurrió, hablando con ella y con unos amigos, fusionar el cuarteto con estos sonidos urbanos, modernos. Y fui con esa idea al productor con el que ya habíamos empezado a grabar “Rastros” en el formato de cuarteto, y le tiré la idea. Empezamos a probar, a jugar, y dándole forma en día está el producto terminado.

¿Se podría decir que más allá de tu gusto personal por el cuarteto y por los ritmos urbanos sos un buen “lector” de lo que se escucha hoy en día?

Lo que sucedió es que cuando llegué a Buenos Aires me encontré con un universo nuevo para mí, porque si bien salía a bailar en Córdoba, en Río Cuarto de donde yo vengo, iba a lo que son los bailes típicos de cuarteto. Además, a los 31 años y con tres hijos era complicado ir a los boliches. Y llegar a Buenos Aires, empezar a salir, conocer lo boliches y ver lo que ha causado el trap a nivel mundial en los jóvenes y tener una novia DJ que fusiona un montón de géneros nuevos para mis oídos me llamó muchísimo la atención y dije: “Con esto algo tengo que hacer”.

Si uno repasa las fusiones de cuarteto, han sido Alkalá y Jean Carlo, los primeros en combinar el cuarteto con el merengue. ¿Qué es lo que te propones con este nueva mixtura musical?

En mi cabeza no está la idea de fusionar solamente el cuarteto con el trap. En la época de los 90 y a principio de los 2000 escuchaba mucho a Jean Carlo. Ellos inventaron lo que es el merenteto. Y hoy en día estoy fusionando en principio con trap “Rastros” y lo que será “Enfermo amor”, que saldrá muy pronto. Después iré investigando, probando, experimentando con qué podemos ir fusionando. Me imagino que en algún momento haré un cuarteto tradicional, ¿por qué no?, el cuarteto que en particular más consumo y más me gusta. La rama no va a ir por un solo lado. Rodrigo Romero no va a hacer solo cuartetrap, son esos dos primeros temas y después ya hay otras ideas de trabajo que más adelante las iremos contando.

“Rastros” tiene entre sus sinónimos la palabra huellas. ¿Con “Rastros” y “Enfermo amor” qué huellas quieres dejar?

Lo que quiero dejar es una idea, un estilo. Con el cuartetrap no sólo estoy proponiendo un género nuevo sino un estilo nuevo, quizás una moda y con todo lo que implica la moda que puede ser pasajera, o quizás Rodrigo Romero va a ir jugando con cuarteto, porque soy cordobés y es donde más cómodo me siento, lo que más me gusta hacer y vamos a ir jugando. Lo que propongo es una vuelta de tuerca, algo novedoso, algo que no hay en el mercado y creo que nos va a ir muy bien con esto.

Imagino que si cantar temas de otros intérpretes ya es exigente, no debe ser fácil hacer públicos los temas propios...

No empezó, va a empezar ahora con “Rastros”, este fin de semana en un boliche de Capital Federal, y calculo que será más de lo mismo. Porque cuando subo al escenario a hacer de Rodrigo “El Potro”, siento un tobogán de sensaciones en mi cuerpo y gracias a Dios lo puedo expresar desde el canto para afuera, y puedo conectar con la gente desde ese lado. Cuando la gente esté cantando “Rastros” también me van a estar pasando cosas particulares.

¿Qué aspectos de Rodrigo vas a llevar a España en ese tributo que le estás haciendo?

Si bien Rodrigo es reconocido por su facha y la forma tan particular de su vestimenta y toda esa personalidad que él tenía, también por la otra faceta que es el Rodrigo boxeador, nosotros preferimos hacer “el Potro”, el de camisa, el de las botas texanas. Y con lo que se va a encontrar el pueblo español es con su parte musical, con lo que son sus canciones, su repertorio.

¿Quiés es Ryan, el personaje que lo ayuda a conectar con el trap y el cuarteto?

Rodrigo Romero se vistió primero en alma y cuerpo de Rodrigo Bueno para debutar en la pantalla grande y en los escenarios con un tributo al “Potro”. Ahora le llegó el momento de ser “Ryan”, un trapero que lo conectará con una fusión original y propia para hacer escuchar sus composiciones.

“Ryan nace a través de esta faceta actoral que también descubrí con más de 30 años. Descubrí que también podía actuar por el trabajo que hice en la película e “El Potro” y si bien no estoy trabajando actoralmente y no he recibido propuestas para hacer televisión, serie o alguna otra película, Ryan apareció desde ahí, desde componer un personaje que no fuera Rodrigo Romero y que yo lo pudiera interpretar y así nació Ryan, que es el nombre de mi hijo del medio. Él escucha trap, mucho reguetón, entonces traté de armar un personaje en mi cabeza que justamente es Ryan y tiene aspecto de trapero, luce como trapero, pero canta cuarteto, en este caso cuartetrap. Es otra apuesta que quiero hacer. Hace rato que venimos haciendo tributo a Rodrigo que es un personaje que tampoco es Rodrigo Romero, sino que en realidad me toca interpretarlo y es un personaje que me obliga a actuar de él, y en este caso Ryan es lo mismo, pero la marca sigue siendo Rodrigo Romero”, explicó a EL LIBERAL, en una entrevista exclusiva.