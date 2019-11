Érica Rivas duda de su vuelta a Casados con hijos

17/11/2019 - 20:38 Pura Vida

Mientras Guillermo Francella y Florencia Peña decidieron anunciar juntos a través de las redes sociales la vuelta de “Casados con hijos”, en versión teatral, en junio de 2020, Érica Rivas, la otra gran figura de la versión argentina de esa famosa serie norteamericana, aún no está segura de que formará parte del elenco.

“Todavía no tengo nada cerrado. Sé que la gente lo está esperando mucho. Me da mucha ternura eso y mucha esperanza, también, porque me encanta que la gente quiera ir al teatro”, dijo la actriz que interpreta a María Elena Fuseneco en la sitcom que aún hoy tiene sus repeticiones en la programación de Telefé.

Y explicó, en diálogo con Javier Ponzone, que sus dudas están relacionadas con la temática sobre la que girará esta puesta teatral. “No estoy del todo segura porque quiero ver cómo es este nuevo ‘Casados con hijos’, que implica pasarlo en este momento del mundo. Quiero ver qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a hacer, y de qué nos vamos a reír”.

Además, profundizó: “Me queda leer el guión, ver para dónde va. A ellos los amo (por sus compañeros de elenco), a todos, no solamente a los actores. Soy amiga de los actores, de Axel Kuschevatzky, de Diego Alarcón, amo al director, Claudio Ferrari. Los quiero mucho y les agradezco mucho, es todo para mí Casados con hijos”.

Los que no dudaron, además de Francella (Pepe) y Peña (Moni) son Marcelo De Bellis, quien precisamente interpreta a Dardo, el marido del personaje de Érica Rivas; y los hermanos Luisana y Darío Lopilato, quienes replican el vínculo en la ficción, bajo los nombres de Paola y Coqui, respectivamente y son hijos de Pepe y Moni Argento.

“Casados con hijos” teatral tiene fecha de estreno para el 12 de junio de 2020, en el Gran Rex.