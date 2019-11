Mazzei increpó a Yanina en un estacionamiento por sus constantes críticas a Araceli González

18/11/2019 - 20:56 Pura Vida

Cuando se desató la pelea mediática entre Araceli González y su expareja, Adrián Suar, a raíz de la disconformidad de la actriz con la manera en la que el productor procedió en el tema de la división de bienes durante la separación, la panelista Yanina Latorre lanzó un lapidario comentario en el ciclo “Los Ángeles de la Mañana”: “Para mí, ella vuelve a la carga con todo lo económico porque está sin trabajo y necesita dinero”.

Lo cierto es que la opinión de Yanina no pasó inadvertida por quienes integran el círculo íntimo de Araceli, y fue el supermercado de Pilar el lugar adonde Fabián Mazzei, el actor y actual esposo de Araceli se lo hizo saber, según lo relató la propia panelista.

“La pasé fatal. Fue un momento muy incómodo”, empezó contando Yanina y, de acuerdo con lo que recordó ella estaba saliendo del local junto a su marido, Diego Latorre, mientras hablaba por su celular, cuando vio que el actor caminaba de frente hacia ella. “No lo saludé porque no lo conozco, nunca compartí ningún lugar con él”, explicó, y dijo que ella siguió caminando y arrastrando el carrito.

Siguiendo con su relato, no había terminado aún de hablar por teléfono cuando Mazzei le tocó la espalda y le lanzó la pregunta: “¿Cuánto te paga (Adrián) Suar para arruinar a Araceli?”.

“Nada. ¡Ojalá! Si me quieren dar algo, acá estoy”, dice que bromeó Latorre, quien explicó que ella no tiene nada en contra de la actriz, sino que lo dijo en el programa que conduce Ángel de Brito y que despertó la bronca de González y Mazzei “fue una opinión”. “No hablé mal de ella. Lo que le molestó fue que dije que, para mí, ella vuelve a la carga con todo lo económico porque está sin trabajo y necesita dinero”, remarcó Yanina.

Mazzei no conforme con la respuesta de Latorre le recriminó: “Cuando él te metió los cuernos, perdoname, Diego (en alusión al exfutbolista y marido de Yanina, que estaba junto a ella), Araceli te defendió”.

De acuerdo con lo que contó Yanina, su marido no se metió en la conversación porque consideró que era algo que tenía que ver con su trabajo. No obstante, la panelista aseguró: “Yo lo cuerpeaba para que tampoco se adelantase“, mientras explicaba: “Yo se lo recontra agradezco a Araceli. No lo sabía, pero no es ojo por ojo. Yo di una opinión”.

Por primera vez, Yanina Latorre admitió que le dio miedo el cara a cara porque Mazzei hablaba fuerte y se lo notaba enojado.

“Me iba para atrás. Me comí los mocos. Después me dio bronca. No fui tan rápida para contestarle tantas cosas. Me asusté. No soy esta guerra, me hice chiquita”, concluyó Yanina Latorre sobre el encuentro con el actor.