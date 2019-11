Ley de Góndolas: un paso muy importante en la defensa concreta de los consumidores

20/11/2019 - 07:50 Opinión

Por Héctor Polino. Fundador y representante legal de Consumidores Libres.



La Cámara de Diputados de la Nación se apresta a tratar el dictamen que se refiere a la denominada Ley de Góndolas. Esa iniciativa tiene como objetivo fomentar la competencia en los supermercados y frenar conductas abusivas por parte de las grandes empresas que tienen una posición dominante en el mercado.

Entre diputados oficialistas y opositores hubo diferencias, pero terminó por imponerse el dictamen de la oposición que obtuvo la mayoría de firmas. Este dictamen, a diferencia del oficialismo, propone un porcentaje fijo para el espacio que puede ocupar un determinado producto en la góndola.

En ese sentido establece que un producto NO podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con otros productos de similares características y distintas marcas También deberá garantizarse un 25% de la góndola para productos elaborados por las Pymes. Y ese mismo criterio regirá en las islas de exhibición y lugares al lado de las cajas. Además, los productos originados por la Agricultura Familiar Campesina o Indígena, deberán tener un espacio del 5% adicional.

El dictamen del oficialismo en cambio, no establece límites con porcentajes específicos y concretos. Establece, que el espacio de la góndola NO podrá ser ocupado por más de 3 proveedores por cada producto. Otro aspecto del dictamen del oficialismo establece un ordenamiento vertical de la góndola, de modo que los productos de segundas marcas NO queden relegados a espacios de difícil acceso.

La transformación en ley de esta iniciativa significará un paso muy importante en la defensa concreta de los derechos de los consumidores consagrados en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional. Además, evitará aumentos injustificados de los precios de los productos de la canasta básica de alimentos, en un momento sumamente complejo de la vida económica y social de nuestro país.