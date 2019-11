21/11/2019 - 13:23 El Cronista

Para comprar un auto nuevo hay que ser millonario". Escuché esa frase esta semana, en medio de una conversación entre dos jóvenes que miraban los vehículos expuestos en una concesionaria Audi de San Telmo. "Hay que ser millonario", repitió varias veces uno hasta que el otro joven contestó con ironía que estaba de acuerdo: si querés comprar un R8 Spyder a los 25 años necesitas ser millonario, dijo.

El diálogo me pareció divertido, sobre todo porque aunque no estaba expuesto en el local, dos chicos con apariencia de jóvenes universitarios hablaban de un sofisticado modelo de la lujosa marca alemana que cuesta más de u$s 440.000 en la Argentina. Supe su valor porque recordé la mención "R8 Spyder" y busqué una foto y su precio en la última lista de valores de 0 kilómetros que se venden en el país, que publica la Cámara del Comercio Automotor.

Entonces la afirmación de esos chicos se me volvió mucho menos chistosa y comprobé que sin consideraciones de lujo o estatus social; comprar un auto nuevo demanda en la Argentina ser millonario en el más estricto sentido de la palabra,

Te recomendamos: Ford Mustang Mach-E: así es la versión 100% eléctrica del deportivo

Se necesita más de $1 millón para comprar el 95% de los modelos que se venden en el país, según la lista de precios oficial, y ese porcentaje sube si el criterio para incluir modelos en el grupo es el valor "para sacarlo de la concesionaria", porque los gastos vinculados al patentamiento llevan a unos 15 modelos más que superan los $ 900.000 a pasar el millón necesario para ser dueño.

Los precios son realmente históricos en el mercado automotor argentino. Ya no quedan autos 0 kilómetros que cuesten menos de medio millón de pesos e incluso ninguno vale menos de $600.000 según el precio de lista oficial. Entre ese valor y $700.000 hay una decena de modelos y de $800.000 a $1 millón, otros 35. El resto, unos 950 modelos disponibles en el mercado argentino superan $1 millón de precio de lista.

Los esfuerzos por reactivar el mercado automotriz en un escenario de sobre stock de más de cuatro meses de ventas, con agresivas bonificaciones y descuentos ofrecidos que llegan hasta el 30% del precio de un vehículo, planes 'Junio 0km' o 'Julio 0km' con programas oficiales de subsidios y exención de impuestos y otras medidas, no lograron atenuar el impacto del fuerte salto del dólar, las tasas altas para el financiamiento que encarecen las unidades y la pérdida del poder adquisitivo en general que hace a los bienes más inalcanzables.

Te recomendamos: Histórica subasta por Internet: rematan autos y tecnología a precio regalado y así se puede participar

En menos de dos años, el valor de los automóviles se triplicó, al igual que el costo por su mantenimiento. Y en paralelo, las ventas de autos nuevos continúan desplomándose sin freno

Aun con el escenario actual, se venden autos en la Argentina y ciertamente no son todos millonarios quienes los compran. Y esto sucede porque mientras solo 5% de los modelos que se venden cuestan menos de $1 millón, esos modelos concentran más de 60% de las ventas totales.

De hecho, el podio de los autos más vendidos está ocupados por los de menor precio. Este año, hasta octubre, el auto más vendido es el Ford Ka, un modelo que tiene un precio de lista de $ 817.000 y del que se vendieron casi 15.000, un 5% del total vendido.

Lo sigue el Chevrolet Onix, que con un valor de $ 718.000 concentró otro 5% de los patentamientos del año y en el tercer lugar se ubica el Toyota Etios que se quedó con 4,9% de las ventas con un precio de lista de $ 719.000.

Del otro lado de la pirámide, el mercado Premium -para verdaderos millonarios- también se mueve. Este año se vendieron 50 Porsche y 128 Lexus, 9 Maserati y 2 Lotus. Todos esos vehículos tienen hoy precios de lista que superan los $ 4 millones y llega incluso hasta los $ 24 millones.