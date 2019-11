Louly es la nueva cantante urbana que hace de todo

23/11/2019 - 21:19 Pura Vida

La cantante argentina Louly, producida por el creador de los beats más famosos del trap argentino Omar Varela, que fue invitada a los festivales Cosquín Rock y Lollapalooza, afirmó que se considera “muy versátil” y no se define como “una trapera”.

Camila Domínguez -más conocida como Louly- tiene 23 años y desde pequeña dio sus primeros pasos en la música, tomó clases de canto durante varios años, y finalmente comenzó a desarrollarse e interiorizarse en la industria musical.

Con influencias de Christina Aguilera y Alicia Keys, hace cuatro años comenzó a grabar sus primeras canciones, tomando el R&B como su género principal. En este período hizo varias colaboraciones con diferentes artistas y se presentó en shows del underground local.

En julio último, en una nueva etapa, lanzó su proyecto solista con “Happy”, canción que marca el comienzo de Louly, y que fue producida por Varela, el DJ/productor más importante del género y fundador del sello Mueva Records.

“Cuando hacía canto hacía cosas de Alicia Keys y toda esa música. A los 14 empecé a hacer más lo que es R&B y más lento, y ahora hace 2 o 3 años que ya hago de todo. Pero bueno, lo que más me llena es el R&B. No tengo artistas que han definido mi adolescencia, sino más que nada mi profesora de canto que se llama Agus Zárate que hace blues y entonces su color de voz y todas esas cosas me las inculcó ella para lo que soy yo hoy”, contó a Télam.

Y agregó: “Cuando me preguntan si soy trapera digo que no porque no me siento que soy una trapera real, me siento más tranqui y en mi mundo. La verdad es que, como te digo, soy muy versátil y hago de todo, desde cumbia, reguetón, dancehall, trap o rap. Consumo música muy diferente, no me estanco en ningún género. Es un poco lo que se escucha en las calles de los barrios, en el conurbano. Por eso, hago de todo. Hay público para todos, siento que yo no necesito encerrarme en una cosa y no hacer otras que me abren puertas”.

Por otra parte, admitió: “Cazzu para mí es la número 1 en Argentina, le abrió las puertas a muchas chicas a que se animen, y me incluyo, y que puedan salir adelante. Siento que cuanto más chicas hay, más van a salir. Yo igual siempre respeto toda la música”.