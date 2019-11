¿A quién señala Lali cuando habla de violencia?

24/11/2019 - 21:16 Pura Vida

Lali Espósito se transformó en la cara de una campaña que bajo el slogan “‘Amiga date cuenta”, lanzó “Iniciativa Spotlight” en alianza con la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Si bien es conocida la influencia que la cantante y actriz argentina tiene entre los adolescentes, lo que nadie imaginaba era lo que los videos, que a modo de clip difunde la campaña, iban a generar en el mundo de la farándula.

A través de su cuenta de Instagram, Lali publicó los videos y escribió: “El primer paso para vivir una vida sin violencia es aprender a detectarla a tiempo. Por eso lanzamos junto a la Iniciativa Spotlight, una alianza de Naciones Unidas y la Unión Europea, la campaña #AmigaDateCuenta. Si te cela, si te humilla, si te maltrata, es violencia”.

Luego en uno de los clip, Lali decide relatar su propia experiencia: “A casi todas nos pasó y pensamos que no era para tanto. Que estábamos exagerando y es que cuesta mucho verlo. A mí me cayó la ficha cuando pensé en mi hermana y en mi mejor amiga. ¿Cómo sería si les pasara a ellas? Que su pareja les revise el celular, que las aleje de sus amistades o las humille... que controle lo que se ponen, adónde van y a qué hora vuelven o que las obligue a hacer cosas que no quieren. Ese día lo vi con más claridad”.

A las 200 mil reproducciones que tuvo a los pocos minutos el posteo se le sumaron numerosos comentarios en Twitter que inmediatamente relacionaban el relato de Lali con su pasado sentimental junto al actor Mariano Martínez, en el 2015, cuando compartió el protagónico de la telenovela “Esperanza Mía” y terminaron en malos términos.

¿Habla de Mariano en sus videos? ¿A qué experiencia se refiere? No lo aclara Lali, y los seguidores sacan sus propias conjeturas.

No es la primera vez que los dichos de Lali sobre esas relaciones que son “para el olvido” son directamente vinculados por sus seguidores con la persona de Mariano Martínez.

Cuando la cantante lanzó junto a Thalía el tema “Lindo pero bruto”, y confesó que ella salió con alguien así, inmediatamente sus fans le pusieron nombre y apellido a esa pareja, aunque Lali nunca lo admitió.