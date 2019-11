La segunda parte de “Radio AM” ya está lista

26/11/2019 - 21:30 Pura Vida

En este 2019 intenso de Raly Barrionuevo también está inserto su disco Radio AM II y su debut como productor de un disco junto a Milena Salamanca.

¿Cómo vas con el proceso creativo de esta nueva producción que estás preparando?

Venimos hace años trabajando con eso, con el condicionamiento que se nos fue Elvira Ceballos, o sea que no lo voy a poder presentar en vivo. El disco está prácticamente terminado, falta hacer unos retoques. Ya está ahí, no lo voy a sacar, pero sí el año que viene espero poder hacerlo, terminar los detalles que quedan y será, quizás más un homenaje a Elvira que otra cosa. Tenerla ahí presente. Yo tuve la alegría de presentar ese disco en el Teatro 25 de Mayo, el primer “Radio AM”. En realidad éste no se va a llamar “Radio AM II”, va a tener otro nombre, pero va a ser como la segunda parte de aquel. Lamentablemente no veo que sea un trabajo que lo vaya a presentar en los escenarios porque el alma de ese grupo fue Elvira Ceballos. Yo siento que siempre fue ella el motor de todo eso, a pesar de que el nombre era Raly Barrionuevo, pero Elvira estaba ahí como la matriz de ese proyecto, y no hubiera surgido si no se hubiera cruzado en mi vida ella. Entonces, no me parece poner a otro pianista. No sé. No lo veo mucho. Pero el disco va a salir y estoy muy contento porque va a ser un homenaje a Elvira y también a mi madre que tenía que ver mucho con ese trabajo, porque son las canciones que aprendí de mi madre y de mi pueblo de Frías, que era muy de ese estilo de canciones en los años 60. La bohemia friense era muy fuerte. Así que estoy muy feliz de que voy a sacar esa segunda parte y a la vez triste, porque no lo voy a poder presentar. Era rara la sensación, pero es así.

¿Puede adelantar algunos de los temas que van a conformar este disco?

La verdad que no porque está muy guardado todo. Lo que sí puedo decir es que va en el mismo estilo. Radio AM es un disco que podría haberse hecho en 10 partes porque son canciones, muchas, que estaban en el cotidiano. Yo siempre recuerdo en un asado de Frías que estábamos charlando, y ahí, un viejo escuchador y sabedor de música que se llamaba Pigullín Bustamante, de Frías, me dijo: “Cómo puede ser que un chango como vos, que tu padre cantó esa zamba, esos temas, esos valses y que vos no los cantes”. Eso también me motivó y me hizo pensar en “por qué no puedo cantar esas canciones antiguas”. Mucho le debo también a Pigullín porque, al menos, me prendió la mecha. Me puso en el desafío:“Ah, mirá vos, yo canto mis canciones, canto por ahí otras del folclore de Santiago antiguo, pero no cantaba las canciones, las zambas los valses que cantaba mi padre, aquella bohemia de Frías y me puso en ese brete. Y justo Elvira, y el guitarrista Luis Chazarreta, y surgió... y fuimos para adelante. Así que mucho le debo a ese pequeño acontecimiento en un asado de Frías.

Otra faceta tuya es la de productor. Ahora estás produciendo el disco de Milena Salamanca. ¿Qué representa para vos este aspecto y qué encontraste en Milena, en quien apuestas?

Es nuevo para mí eso. Es algo que lo estoy descubriendo. No lo haría con gente que no tenga el gusto que tengo por la interpretación de Milena Salamanca. Creo que tanto ella como otra cantante catamarqueña que se llama Nadia Larcher, creo que son las cantoras que más me gustan y que son como en su momento lo fueron Mercedes (Sosa) y Teresa (Parodi). Son las dos referentes que tengo hoy de la generación de los más chicos. Pero lo de la producción había apostado en varios discos , pero nunca me había hecho cargo de la producción completa de un disco como en el caso de Milena, y estoy contento, piloteando en terreno que no conozco del todo, pero tengo saberes que he ido adquiriendo y que los voy volcando en la producción. El productor tiene que tratar de correrse de su ego y tratar de explotar lo mejor del artista que está produciendo. No es lo mismo un arreglador que un productor. Es un DT que hace jugar bien a un equipo. El productor también oficia como de psicólogo, para sacar lo mejor.

Anhela una mixtura con Paulo Londra

Raly Barrionuevo se mueve con libertad no solo en el folclore sino en la música en general. Hace poco reconoció que quiere sumar al trapero Paulo Londra en una versión de “Ey paisano”, canción que, para el friense, es el trap más criollo que hay.

Al respecto, dijo: “Me gusta como escribe él, y en general me parece que está interesante el trap. Es una herramienta de manifestación, de expresión, más fuerte que hoy encontró la generación veinteañera. Y vos sabes que no le tengo miedo a las mixturas, a lo que sí le tengo miedo es a que esa mixtura sea tirada de los pelos. Eso no me gusta. Mientras sea natural, me parece que es buenísimo, y ojalá pueda hacer algo con Paulo. Me encanta lo que hace, más allá de su popularidad. Creo que yo lo puedo ver desde otro lugar como un pibe que como yo, también la sufrió en la adolescencia, en muchas cosas,que es muy agradecido de su gente. Ojalá que lo pueda hacer. Es una expresión de anhelo. Puede ser con Wos o con Catriel, o con algún trapero.

Con Fabricio Oberto, ganan los dos

Se sabe del fanatismo del folclorista friense Raly Barrionuevo por el básquet y por Pearl Jam. Puesto bien, junto las dos pasiones en una grabación junto a Fabricio Oberto y la banda de rock New Indians.

¿Como fue esa experiencia?

Bien, yo la paso muy bien con Fabricio porque somos amigos, mejor dicho somos como hermanos. Es más pasamos las fiestas juntos, y compartimos el gusto por la música. Yo aprendí mucho de la música que él me pasa también. A él le gusta mucho la música, y es muy humilde también porque se sabe totalmente basquetbolista, retirado, entonces es como una idea y vuelta de música y de básquet. Y es muy gracioso porque, a veces, yo lo “coacheo” a el cantando y, a veces, él me entrena a mí en la cancha. Está buenísimo eso. Los dos salimos ganando con ese intercambio. Seguimos tocando con la banda, hace poco subimos el tema “Home” a la cuenta de Indians, y pronto habrá otro. Para él la música es un cable a tierra como para mí lo es el básquet.

“He pagado un precio justo para ser libre”

¿A los 47 años cuál es el balance que haces de todo lo vivido?

Me parece que todo lo que uno va viviendo y el precio que va pagando... Hay una frase que tenía Elvira Ceballos:”A todo nos toca una cruz”, pero de peso y tamaño que uno pueda llevarla. Creo que las cosas duras que me han tocado pasar y lo que me tocará en lo que me reste es el precio que debo pagar. ¿Y para qué? para ser una persona libre, feliz, para aprender de nuestros propios errores. Nos caemos, y aquí voy a usar una frase de la película Batman Inicia, cuando le pregunta al padre: -¿Para qué nos caemos, Bruce?, para aprender a levantarnos. Pero creo que las cosas, lo que me cagué de hambre, lo que me decepcioné, muchas cosas duras que me han tocado han sido el precio que tuve que pagar hasta ahora y el precio justo. Nunca me voy a poner como “soy una víctima”. Soy un agradecido de lo que me ha tocado y de lo que me toca porque estoy en un momento hermoso, el mejor, a pesar de que no está mi madre y de muchas ausencias.

¿Una etapa de madurez, de trascendencia...?

Es como una inclusión extraña que se da una vez en la vida, la mezcla de juventud y experiencia. Después la experiencia va a quedar y la juventud se va a ir levemente. Yo me veo joven, incluso físicamente y creo que la clave es el movimiento y no dejar de buscar. l