Con planes A y B, exjuez Moreno intentará evitar ser detenido como dos ex empleados suyos

El ex juez Miguel Moreno interpuso ayer un hábeas corpus y, subsidiariamente, solicitó eximición de prisión, dentro de una nueva investigación por la que permanecen detenidos dos ex “empleados” suyos imputados por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación calificada en perjuicio de la administración pública”.

El escrito del ex magistrado habría ingresado ayer al despacho del juez de Control y Garantías, Darío Alarcón, y lleva la firma de la abogada Florencia Moreno, hija del ex juez.

Moreno intentaría evitar ser detenido en la causa donde ya hay dos personas privadas de su libertad.

Resolución

Rápido, el juez Alarcón recibió el planteo y hoy mismo le daría respuesta, previo correr vista al Ministerio Fiscal, trascendió.

Todo se precipitó días atrás, al allanarse dos viviendas en los barrios Smata y Coesa, propiedades del ex policía, José Alfredo Catán y Roberto Ibáñez, ex instructor y asignado a Mesa de Entradas del ex Juzgado del Crimen de Cuarta Nominación, respectivamente.

Allí, los dos fueron detenidos por la policía.

Investigación

La investigación se originó en la Unidad Fiscal de la Circunscripción Capital, a cargo del doctor Mariano Gómez, quien analiza el desenvolvimiento del entonces juzgado al mando de Moreno, quien habría convertido en sus “edecanes” a Ibáñez y Catán, aún sin haber sido empleados del Poder Judicial.

Otro aspecto particular que investiga la Fiscalía es por qué los ex “empleados” personales de Moreno tenían potestad en el ingreso y tratamiento sólo de causas sobre tierras y medidas cautelares.

Rapidez

Al cierre de esta edición trascendió que los ex empleados serían indagados hoy y que Moreno declararía en los días venideros.l