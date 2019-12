Calu Rivero inicia una nueva etapa con otra identidad

03/12/2019 - 21:05 Pura Vida

Se podría decir que éste es finalmente el despegue de Calu Rivero de una historia dolorosa en la que fue víctima de acoso sexual por parte de su compañero Juan Darthés en la exitosa telenovela “Dulce amor”, a quien después de un tiempo viviendo en el exterior, que la ayudó a reencontrarse con ella misma y recobrar confianza, denunció públicamente y hasta le dedicó un libro.

Después de todo ese largo proceso, que la actriz fue compartiendo con sus seguidores y su público a través de las redes sociales, la actriz catamarqueña aseguró que llegó el momento de materializar esa transformación en su propio ser. Por eso decidió cortarse el pelo, bien cortito, y empezar a firmar con el apodo “Dignity”, dignidad en castellano.

“El pelo largo estaba cargado de un relato que ya dejé ir. Hoy siento que estoy viviendo en una nueva piel, una actitud motivada por los valores de ser”, contó Calu en una entrevista que aparecerá en la revista ¡Hola! Argentina!

Y reveló: “El corte de pelo lo hice en mi casa, con Jehanna Foster, mi peluquera de Nueva York. Le pedí que lo hiciéramos en silencio, porque de verdad quería que fuera muy consciente de lo que estaba dejando ir en ese momento. Y cuando terminó sentí que ya estaba habitando esa nueva piel. Ya era Dignity".

En su red social ya anuncia esta nueva identidad: “Call me dignity” (Llámame Dignidad), dice la descripción que acompaña sus cuentas en las redes sociales.

Al respecto, explicó: “Siento que estoy en una nueva identidad a la que elegí llamar ‘dignity (dignidad)’. Tengo una visión más simple y realista”.

Sobre esta nueva mirada que ya estaba en construcción le dijo también a Infobae: “Una persona digna se hace valer como persona, se trata con respeto hacia sí misma y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. Es una nueva parte de mi identidad porque hace tiempo que decidí ponerme en primer lugar y ya no estar disponible para situaciones que me hacen sentir una mierda. Soy una abanderada del respeto, combato el maltrato y la violencia en todas sus formas. Mi dignidad me salvó”.

Ahora, “después de muchos años de confusión, bullying y dolor, puedo ver mi naturaleza materializada. Siento en el cuerpo mucho amor propio porque me doy cuenta de lo fuerte que soy, lo fuerte que fui”, admitió en la revista que puede comprarse en forma opcional con EL LIBERAL, adonde cuenta todos los detalles de su nueva etapa.

La actriz Calu Rivero está experimentando una absoluta transformación de su vida, la cual califica en esencia “sustentable”.

Amante de los animales, descubrió la granja Tamerlaine Farm Animal Sanctuary Preserve ubicada en Montagne, Nueva Jersey. Ese espacio la ayudó a profundizar más sobre cómo quiere vivir. “Los sentí familia desde el momento en que llegué. Yo amo la vida y todo lo que está vivo y ahí es donde más me siento conectada con ese mundo”, contó la actriz, quien modificó ciertos hábitos para ayudar al cuidado del planeta. “Mi cepillo de dientes y los hisopos son de bambú; uso la copa menstrual y hago que mi ropa sea circular, es decir que la ropa que ya se hizo siga circulando entre mis amigas y conocidos”, explicó.